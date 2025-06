Consell festeja un siglo de raíces, historia e identidad compartidas

Avui, 29 de juny de 2025, és un d’aquells dies que deixen empremta. Avui fa exactament 100 anys que Consell iniciava el seu camí com a municipi independent. I un segle després, ho celebram com sabem fer-ho els consellers i conselleres: amb emoció, amb dignitat i amb una gran estima pel nostre poble.



Aquest centenari no ha estat només una commemoració simbòlica. Ha estat una celebració col·lectiva, transversal i carregada de contingut, que ha demostrat la força i la implicació de tot un municipi. Des del gener fins avui s’han celebrat més de 45 actes, i tots ells han estat un èxit rotund, amb una participació massiva que ha superat totes les previsions. Ens hem emocionat, hem après, hem compartit i, sobretot, ens hem sentit orgullosos de ser d’on som. Aquest cap de setmana ha estat, sens dubte, la culminació d’un any vibrant. Divendres, vàrem viure un moment molt esperat: la inauguració del Carrer Major, una antiga reivindicació que avui ja és una realitat. Consell té, per fi, la seva artèria principal reconeguda com es mereix.



Dissabte, el poble es va omplir de música, foc i tradició amb la Cavalcada del Segle. Més de 300 participants arribats de tota Mallorca - gegants, caparrots, dimonis, bèsties de foc, xeremiers i grups de ball mallorquí - varen desfilar pel carrer Palma en un homenatge sense precedents a la nostra identitat.



Un esdeveniment tan especial que IB3 Televisió va retransmetre en directe per primera vegada des de Consell un acte d’aquesta magnitud. Des d’aquí, el meu agraïment sincer a la televisió pública per fer arribar aquesta festa única a totes les llars de les Illes.

I avui, 29 de juny, viurem un dels moments més simbòlics del centenari: la inauguració del nou Ajuntament de Consell. Un edifici històric, inaugurat el 1933 com a Escola de la República, que ha estat reformat íntegrament amb una inversió de més d’1.700.000 euros gràcies als fons europeus Next Generation. Un espai que combina memòria i modernitat, i que avui torna a obrir portes com un ajuntament preparat per encarar els pròxims 100 anys.



Tindrem l’honor de comptar amb les màximes autoritats autonòmiques i estatals, i vull aprofitar també per agrair al Consell de Mallorca l’enviament dels Joc de Ministrils, que aportaran el toc solemne i emocional a l’acte institucional de pujada de bandera i encesa de la Flama de la Independència.



Ara bé, el centenari no acaba avui. Els actes continuaran fins a final d’any, amb la publicació de llibres, exposicions, visites guiades, concerts, el disc del centenari i moltes activitats més.



Continuarem celebrant, compartint i preservant allò que ens defineix com a poble.

Aquest centenari ha estat una mostra clara del que és Consell: un poble actiu, estimat, viu i amb una gran capacitat de fer comunitat. Gràcies a totes les persones, entitats i voluntaris que ho han fet possible. Gràcies per fer de Consell el millor poble del món.

Visca Consell, ara i sempre.