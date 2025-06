Una protesta vecinal exige «transparencia» al Ajuntament en la ampliación del polígono

Un grupo de unos cuarenta vecinos de Binissalem han acudido este viernes al Ajuntament de Binissalem para exigir al alcalde Víctor Martí que les mostrara los «supuestos informes que cuantifican unas posibles indemnizaciones millonarias» si no se ejecuta la segunda fase del polígono industrial. Ataviados con camisetas negras y pegatinas de «Diguem NO al macropolígon», los manifestantes han entrado a la Casa Consistorial para dirigirse al despacho del alcalde haciendo sonar los picarols y mostrando carteles que rezaban «basta de mentides, tot plegat fa molta pudor», «Sr. regidor d'Urbanisme: no troba que ja ha fet bastant de mal a aquest poble?» o «per què l'equip de govern actua d'amagat?», entre otros.

El portavoz del Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA), Bernat Fiol, ha sido el encargado de explicar los motivos de esta movilización. El alcalde Víctor Martí ha salido de su despacho junto al regidor de Urbanisme, Pep Maria Pons, quien ha entregado un informe de un gabinete jurídico a los vecinos. En una primera inspección, los manifestantes han puesto de relieve que estos documentos no venían firmados por ninguna persona física, no se han incorporado a la exposición pública del proyecto y «no aparece ninguna cantidad económica concreta en cuanto a las supuestas indemnizaciones a los promotores si no se llega a hacer el macropolígono», ha explicado Bernat Fiol, quien también ha confirmado que «realizaremos un contra informe, esta vez firmado, para rebatir los papeles que nos ha entregado el acalde».

De vuelta al exterior, se ha leído un manifiesto en el que se ha explicado que la acción de este viernes era «para exigir lo que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir: la verdad y la transparencia». El 4 de junio, «el pleno aprobó inicialmente la modificación del Pla Parcial de la segunda fase del polígono industrial. Al final de la sesión, el alcalde reconoció públicamente que hay informes que cuantifican unas posibles indemnizaciones millonarias si no se ejecuta el proyecto». Los vecinos se preguntan «¿dónde están estos informes, por qué no se han incorporado al expediente, por qué no se han facilitado a la oposición, que los ha solicitado reiteradamente?». Consideran que «si estos informes existen, han de ser públicos y accesibles. Y si no existen, es muy grave que se hayan utilizado como excusa para tomar una decisión que compromete el futuro de nuestro pueblo».

En el manifiesto también se ha recordado que «este proyecto incumplió todos los plazos legales de desarrollo. La ley es clara y, si se quiere alterar la ordenación urbanística después de vencer los plazos, no hay derecho a indemnización. Pero esto no se dice, se tapa y mientras el proyecto avanza». Los vecinos que han protestado consideran que «la ampliación del polígono industrial no aportará ningún beneficio claro a Binissalem y sí muchos interrogantes e impactos negativos: ¿Quién saca beneficio? Los promotores y ¿quién más? Queremos un Ajuntament que gobierne con transparencia y siempre pensando en el interés general. Basta ya de mentiras, todo huele muy mal».

Por su parte, el alcalde Víctor Martí ha declarado que «estos papeles forman parte de un proceso muy largo que comenzó en 1986. Con la aprobación de las Normas Subsidiarias en 2008, que mi partido votó en contra y los demás a favor, se dio vía libra a este proceso lento, pero que avanza. Toda la documentación se ha presentado en tiempo y forma. De hecho, muchas veces ha sido la propia Administración que, por culpa de su inacción, ha provocado que se nos puedan llegar a reclamar daños y perjuicios al Ajuntament» Martí asegura que «nosotros lo único que hacemos es seguir la tramitación ordinaria que se nos marca por ley. El informe elaborado por nuestros técnicos nos dice que estamos obligados a seguir el proceso, nosotros lo enviamos al Consell y al Govern, que tendrán que admitir el proyecto. Si lo rechazan, no podrán realizar la segunda fase del polígono y si se da el visto bueno, lógicamente daremos la licencia».

Sobre la cuantía de las posibles indemnizaciones a los promotores en caso de no llevarse a cabo la ampliación del polígono, el alcalde manifiesta que «ningún despacho de abogados se ha querido mojar en concretar una cantidad, pero sí que sería de una cuantía importante. En la primera fase se realizaron inversiones que se tendrían que haber hecho en la segunda fase y, al estar completadas, se tendrían que abonar estas inversiones, además del lucro cesante, el daño emergente y el beneficio estimado. Es una cantidad difícil de cuantificar porque dependería del momento y de las formas, pero estamos hablando de muchos millones de euros. Nosotros no tenemos capacidad para afrontarlos», ha concluido.