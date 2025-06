Sa Pobla alza la voz contra el trazado del tren que «destroza» la marjal del pueblo más agrícola de Mallorca

«¡Dejad la marjal tranquila! Nuestras raíces como pueblo habitan en sa Marjal». Este es el grito de auxilio que el historiador, Pere Perelló, ha lanzado este jueves a través de una carta abierta al Ajuntament de sa Pobla en la que hace un llamamiento desesperado para repensar el proyecto con el que el Govern de Marga Prohens planea llevar el tren hasta Alcúdia.

Solicita hacer un frente común para conservar la memoria del pueblo más agrícola de Mallorca. La carta corre como la espuma por redes sociales, mientras el investigador explora ya la posibilidad de constituir una plataforma ciudadana contra el «destrozo».

«Me gusta el camino de hierro. Mecerme con él y escuchar el silbato de partida. Ir con el tren ha sido para mi más que un sueño de infancia, pero esta mañana he visto las propuestas de tren hacia Alcúdia. He quedado sin latido en el corazón, ya que en seguida me he dado cuenta las dimensiones y el drama que puede padecer la marjal poblera, precisamente en las tierras que, históricamente y culturalmente, han sido las más fértiles y productivas, en las que tenemos las raíces más profundas», dice en su escrito.

Critica que «quien ha hecho este estudio o propuesta no conoce el alma de la marjal». «Ni la quiere, ni ha crecido bajo una higuera mientras el agua regaba las parateras. No sabe de su olor, ni de sus colores y menos de su lenguaje, porque la tierra habla», reflexiona.

Admite que la fisonomía de la marjal ha cambiado en los últimos años: «Hay más fincas abandonadas, menos gente que vive y la escucha. Pero de momento no está atravesada hasta el vientre ni descuartizada. Este proyecto mata el ánima de sa Marjal, lo que queda. No podemos consentir que se lleve adelante. Se ha de frenar y replantear. Hace falta que nuestro ayuntamiento haga un solo clamo, con una única voz, y diga ‘no’ a este precio tan elevado. Modernidad, transporte público sí, pero no a costa de destruir la marjal, las raíces. Los intereses de partidos y las estrategias políticas de gente que no vive en la marjal no nos interesan, ni se han de postular por encima del ser vivo que es la marjal», dice tajante.

El historiador e investigador, recuerda cómo «el primer destrozo grande en sa Marjal sucedió el 1 de noviembre de 1522, cuando murieron en un solo día 1.100 agermanats. Este, el del tren, sería el segundo gran destrozo de la marjal y de sa Pobla». «Recorrer de parte a parte la marjal con viales, puentes, soterramientos, líneas eléctricas y todas las infraestructuras asociadas, supone miles y miles de metros destruidos, impactos visuales y medioambientales y fincas históricas destrozadas. ¿Os han partido alguna vez un trozo de tierra heredada? Rehacer la aspersión, los motores de sacar agua, los accesos, ver cuatro monedas que te tiran a la cara… el padecimiento que tendrán los afectados. La pena en su corazón…», alerta. Perelló no reacciona contra la expropiación de sus propias tierras. «Tengo una finca que no está afectada por ninguna de las dos propuestas de trazado, pero no se trata de eso, la marjal es nuestra alma, me he criado allí como tantos otros poblers», explica a Ultima Hora.

Denuncia la afectación agrícola y urbanística de los dos trazados que están sobre la mesa y pide que se estudien otras soluciones menos agresivas, como la habilitación de un carril bus en la carretera general que permita incrementar las frecuencias del TIB, o incluso un tranvía, como el que la propuesta plantea para Alcúdia. «No he visto ni una pizca de sensibilidad en estos trazados. Ya no es una cuestión de partidos políticos o ideologías. Hemos de velar por el futuro, por el legado marjaler que nos da sentido, identidad y que nos ha configurado a o largo de los siglos», dice.

Perelló hace un llamamiento a los poblers y pobleres para que busquen la forma de parar este «destrozo». Todo esto va más allá de si tenemos o no una finca afectada, hablamos de nuestra alma, de nuestro equilibrio cultural, agrícola, social, histórico y antropológico. ¿Queréis pasar a la historia como la gente que consintió destrozar la marjal?», concluye.