El Ajuntament reclama a Demarcación de Costas que actúe en es Caló des Moro

Es Caló des Moro amaneció el martes lleno de basura. La alborotada noche de Sant Joan y el incivismo propio de quien no respeta el medio ambiente provocó que esta preciosa playa del Migjorn mostrara una imagen más que deplorable.

Las redes sociales se hicieron eco del desastre, pero no fue hasta por la tarde del martes cuando el Ajuntament de Santanyí tuvo conocimiento del mal estado de la playa.

El incivismo que padece Es Caló des Moro supera al consistorio santanyiner porque no tiene competencias. «Estamos cansados de pedir a Demarcación de Costas que ponga vigilancia en esta playa. Debería ponerse un retén de la Guardia Civil para que no se produzcan situaciones como las vividas en la festividad de Sant Joan» apuntaban, hoy miércoles, fuentes oficiales del Ajuntament de Santanyí.

A pesar de todo, al conocer el estado en que se encontraba la cala, el Ajuntament de Santanyí ordenó la limpieza de la zona. A las siete de la mañana de ayer el entorno de la playa estaba impoluto, pero fueron necesarias un total de 28 bolsas grandes de basura para guardar todos los residuos generados en la noche de Sant Joan. Desde el Consistorio reiteran que las funciones municipales en la playa des Caló des Moro terminan en las calles, aún así: «tres días a la semana se acude al lugar para comprobar si hay incidencias». Las autoridades municipales se sienten solas y desamparadas al no obtener ayudas del Gobierno central en competencias que no son suyas: «nos llegan pateras en la costa, algunos bañistas y usuarios de la playa provocan altercados, tenemos venta ambulante y no podemos hacer nada», lamentan.