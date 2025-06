La plataforma vecinal critica un sobrecoste del 45 % en el solar para la futura escuela

La plataforma ciutadana Salvem es Putxet ha criticado duramente la decisión del Ajuntament de Selva de adquirir un solar por 2,7 millones de euros para construir la futura escuela del municipio. Según denuncia el colectivo, dos arquitectos contratados por ellos han tasado el terreno en solo 1,5 millones, casi la mitad de lo que prevé pagar el Consistorio. Además del coste, la plataforma cuestiona el procedimiento seguido por el Ajuntament, al no haberse convocado un concurso público para seleccionar el solar. A este respecto, el alcalde, Joan Rotger, ha defendido que no era necesario dicho concurso, ya que el terreno elegido «reúne todas las condiciones» para acoger no solo el nuevo centro educativo, sino también una escoleta, equipamientos deportivos y zonas de aparcamiento.

«Tiene especial idoneidad y no hay más solares urbanos que cumplan con los requisitos», ha asegurado Rotger, quien recuerda que el pleno municipal ya aprobó en abril de 2024 proponer este terreno a la Conselleria d’Educació. El alcalde también ha respondido a las acusaciones de opacidad asegurando que el expediente de la operación ha estado a disposición de la plataforma y lamenta que se intente cuestionar la transparencia del proceso. «La ley contempla la compra directa de un solar si se justifica adecuadamente, y eso es lo que hemos hecho», ha añadido. La plataforma Salvem es Putxet surgió en 2024, después de que el alumnado del CEIP Es Putxet tuviera que ser evacuado por problemas estructurales del edificio, que albergaba antiguamente un casal. Desde entonces, el grupo ha sido muy crítico con la decisión de construir una nueva escuela en vez de rehabilitar el inmueble original, alegando su valor patrimonial y cuestionando la necesidad real de una nueva infraestructura. También alertan de que el solar escogido podría presentar riesgo de inundación, según sus propios informes técnicos. No obstante, el Ajuntament ha encargado un estudio independiente que descarta peligro por ese motivo y solo advierte de que se podrían acumular 40 centímetros de agua en caso de lluvias extremas. Para Salvem es Putxet, todo este proceso responde a una falta de planificación y a una decisión política inadecuada que no ha contado con el consenso del pueblo ni con alternativas valoradas públicamente. Por su parte, el equipo de gobierno insiste en que el objetivo es ofrecer cuanto antes una solución educativa digna y moderna para el municipio. Cabe destacar que la compra del solar aún no se ha efectuado pero ya se ha aprobado por pleno, por lo que se hará en breve.