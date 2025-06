Los vecinos de Manacor alaban la concesión del título de Marqués de Llevant a Rafa Nadal: «Se merece esto y mucho más»

La concesión del título de Marqués de Llevant al tenista Rafa Nadal este jueves no pasó desapercibida en su ciudad natal. Si bien los comentarios han sido diversos, la gran mayoría ha elogiado la decisión del Felipe VI de otorgar dicho título nobiliario al manacorí. «Rafa se merece esto y mucho más», han espetado algunos de los parroquianos del bar Auditori en la ciudad. Como en cualquier asunto, no todo han sido alabanzas, algunos consideran que el ‘marquesado’ del Llevant no tiene razón de ser, pero lo comentan desde el anonimato o sin querer salir a en las fotografías. Y es que desde hace años hay cierta controversia sobre la familia Nadal en Manacor, aunque nadie pone en duda la valúa deportiva de Rafa.

En cualquier caso, la mayoría de los consultados este viernes por la mañana han visto con buenos ojos la concesión del título nobiliario. Así lo ha señalado la propietaria del Bar Auditori, Alicia Grande, al asegurar que este reconocimiento y otros muchos que ha recibido el tenista «se los ha ganado a pulso, por ser buen jugador y buena persona». También Serafí Nebot y Andreu Serra han elogiado la decisión «ya que ha llevado el nombre de Manacor por todo el mundo». Es más, han lamentado que «desde Manacor no se le haga ningún reconocimiento, en la ciudad hay que hacerle alguna cosa», han señalado mientras otros recordaban que «hay quien no está contento con la familia».

También en el bar Cas Bombero los clientes han hablado sobre la noticia con el periódico sobre la barra del establecimiento. Su propietario, Guillem Fullana, ha recalcado que «Rafa Nadal es un icono, un mito para Manacor y se lo merece». «Lo que ha conseguido no es fácil y ha puesto el nombre de nuestra ciudad en el mapa», ha añadido convencido. Similar ha sido la opinión de Toni Álvarez que ha recordado que «todo lo que le hacen es poco. Me gustaría más que en vez de que fuera el Rey quien hace el reconocimiento fuera el alcalde» ha indicado mientras añadía entre risas que «Nadal debería ser alcalde de Manacor. Lo que ha hecho por la ciudad, no se paga con títulos».

También Tomeu Pasqual, Jaume Miquel y Xisco Grimalt han reconocido que es gracias al tenista que muchos saben ubicar en un mapa donde está la ciudad de Manacor. «Le han dado poca cosa, un monumento deberían hacerle», han comentado sin mencionar pero que el Ajuntament de la ciudad se comprometió en 2023 en levantar una estatua en la plaza Palau, justo frente al domicilio de su familia. La iniciativa está desde entonces en stand by.

Desde las formaciones políticas de la ciudad, solo en PP de Manacor ha emitido este viernes un comunicado celebrando el reconocimiento como Marqués de Llevant de Mallorca ya que «contribuye a reforzar el prestigio institucional de Manacor», han asegurado.

Pero no todo han sido alabanzas, en el municipio vecino de Artà, los Glosadors per-versos han llenado las redes sociales de glosas irónicas: «Mai pensava que a Llevant / Mos prendrien per no res / per una raqueta en Nadal / ara el mos han fet marquès» o otra que rezaba «Mira en Nadal com és / ha jubilat sa raqueta / Ara serà marquès / I na Xisca Marqueseta».