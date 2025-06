Un intento de robo, tras la historia del coche que apareció sin ruedas en un aparcamiento de Esporles

Un robo está tras la llamativa imagen que durante varios días llamó la atención de vecinos, residentes y docentes de un centro de educación próximo a un aparcamiento de la localidad de Esporles. El vehículo en cuestión, propiedad de una persona con discapacidad -necesita de una silla de ruedas para desplazarse- y estacionado en una plaza ubicada a tal efecto, fue objeto de un intento de hurto en la madrugada del jueves al viernes pasado, sin éxito para los ladrones, que no pudieron conseguir su objetivo.

El automóvil es adaptado a la necesidades la movilidad de su propietario y posee un sistema de seguridad que únicamente puede desactivar su titular, lo que impidió a los ladrones hacerse con él. Ante ello, decidieron hacerse con las cuatro ruedas, quedando durante todo el fin de semana apoyado en unos ladrillos y golpeando los discos de freno delanteros contra el asfalto.

Carlez López, propietario del vehículo, que reside a pocos metros del aparcamiento, relató los hechos. Tras conocer el intento de robo, retiró el distintivo que acredita su derecho a ocupar esa plaza. Después de varios días de gestiones con la aseguradora, sin obtener resultados, logró cuatro ruedas que gracias a su entrenador -es piragüista del Real Club Náutico de Palma-, Ismael Uali, logró montar, aunque hasta ya entrada esta semana no pudo recepcionarse el automóvil en el taller, con las molestias que le genera al no tener vehículo para moverse y no disponer de uno de sustitución al tratarse de un coche con unas condiciones especiales.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos y recibió la pertinente denuncia por parte del propietario, de la misma manera que la Policía Local de Esporles tiene constancia de los hechos, que han causado enorme malestar y preocupación en la localidad de la Serra, donde Carles es una persona conocida y apreciada, lamentando todas las consecuencias que este suceso le ha provocado a nivel personal y profesional. La investigación sobre la autoría de estos hechos está abierta y todos esperan que puedan esclarecerse e identificar a los autores y que no vuelvan a producirse hechos de este calibre en el municipio.