Martí Àngel Torres: «El pacto con Monjo ha dado estabilidad a la gestión municipal»

Este martes, el portavoz del PP en el consistorio margalidà, Martí Àngel Torres, se convertirá en alcalde de Santa Margalida por cuarta vez. En política desde 2007, a los 32 años tomó la vara de mando por primera vez entre 2007 y 2011. Desde entonces ha compartido tres legislaturas en el gobierno del Ajuntament de Santa Margalida con un socio nada convencional, Joan Monjo (Convergència). A lo largo de su carrera política,Torres ha sido director insular de Cooperación Local (2011-2015) y en la actualidad es senador.

¿Cuáles han sido los logros o retos más destacados de estos dos primeros años de legislatura en Santa Margalida?

La ejecución de los proyectos de embellecimiento de la Calle Golf y de la Avinguda dels Anglesos de Can Picafort; la continuación de la remodelación del Passeig Colón y algunas de sus calles adyacentes; el cambio de alumbrado público en Santa Margalida, así como la adquisición de distintos inmuebles y parcelas del municipio.

Es su tercera legislatura de gobierno junto con Joan Monjo, ¿Cómo valora la salud del pacto?

Es un pacto sólido, estable. Prueba de ello es la evolución que ha experimentado el municipio los últimos diez años que se ha materializado mediante la ejecución de distintas iniciativas y proyectos. Ha sido una etapa de estabilidad política en el municipio.

¿Cuáles serán las prioridades para la segunda mitad de legislatura?

Las principales prioridades serán continuar con la línea trazada desde el inicio de legislatura, siguiendo con la ejecución de los proyectos, sin dejar de atender el día a día de los vecinos del municipio. En concreto, continuaremos con la mejora de las infraestructuras municipales, con inversiones de renovación del alumbrado público, etc…

¿Tiene previsto compaginar los cargos de senador y alcalde?

Estamos a punto de terminar el periodo parlamentario en el Senado. Después decidiremos lo que sea lo mejor para todos.

¿Volverá a presentarse en 2027?

Es una cuestión que, por el momento, no me he planteado. Ahora toca centrarnos en estos dos años que quedan de legislatura, en desempeñar el cargo de la mejor forma.