Can Amer, un celler pionero en restauración

El celler de Can Amer, cerrado desde 2020, ha vuelto a ser noticia por la decisión de la propiedad de donarlo al Bisbat. Estos días se ha recordado que el último responsable del celler fue Tomeu Torrens, que tomó el relevo de sus padres, Pep Torrens y Antònia Cantallops, que lo regentaban desde 1971.

Más desconocida es la historia previa, que comenzó sobre 1948 cuando el matrimonio formado por Tomeu Riutort y Tonina Beltran tomaron las riendas de Can Amer. Tenían la carnicería de Can Figurón, situada enfrente del celler que permanecía cerrado desde hacía muchos años, y Tomeu negoció su reapertura para volver a vender vino y hacer revivir las botas congrenyades.

La actividad alrededor del celler fue creciendo y muchos zapateros de Inca iban a Can Amer a almorzar o a cenar. Joana Maria Coll, sobrina de Tomeu y Tonina, recuerda que «era un negocio familiar que iba avanzando cuando nosotros éramos pequeños. Había personajes entrañables como la teta (niñera) Catalina Figuerola, que se encargaba de Pep y Miquel, los hijos de Tomeu y Tonina, o el camarero Michel que, a pesar de ser Miquel, todo el mundo lo llamaba en francés». Era una época en la que el menú se recitaba de memoria: «Frit, callos, ternera, pollo y porcella», recuerda Joana Maria Coll. Tomeu llevaba la gestión del establecimiento y Tonina «era el otro puntal, gran trabajadora y encargada de muchos aspectos», relata Coll. Al ser carniceros, «a veces había para los clientes lo que llamaban pegat foradat, que era un chuletón, y recordaba a los parches medicinales». Llego el boom turístico y Can Amer recibía autocares con extranjeros que disfrutaban de un berenar de frit y platano amb bessons. También se rodaron varias escenas de la película Un trono para Cristy. Además, se encargaban de los menús en los banquetes del Mercantil con el típico «entremeses, pollo con guarnición, pijama y dulces de Can Guixe». La visión de futuro de Tomeu Riutort hizo que abriera el celler Ca Vostra, en el Port de Pollença, y decidió dejar la gestión de Can Amer porque no podía compaginar los dos negocios.