El Festival de Jazz de sa Pobla no retirará el cartel con la imagen del soldado nazi decapitado

La organización del Festival Mallorca Jazz Sa Pobla ha anunciado que no retirará el cartel de la 31 edición, diseñado por Lluïsa Febrer, y que ha recibido críticas por parte de Vox sa Pobla por mostrar «la deleznable imagen de un soldado decapitado con una esvástica nazi, junto a una campesina que le cercena un brazo con una hoz», según su portavoz, Roberto Vicente. Por su parte, la organización del Festival lamenta que «no se condene el fascismo».

Desde Més per sa Pobla recuerdan que «estos días se ha hecho público el cartel del 31è Festival Mallorca Jazz sa Pobla, una obra de que conecta, con lenguaje satírico y visualmente potente, diversas luchas por la libertad, los derechos civiles y la justicia social». Señalan que «como era previsible, Vox ha iniciado una campaña de desprestigio y exige la retirada del cartel. Es una nueva ofensiva en su guerra ideológica contra toda expresión cultural que piense, cuestione y remueva conciencias».

Los ecosoberanistas poblers precisan que «la cultura no se puede entender sin crítica ni libertad. El jazz, como este cartel, ha sido siempre un grito contra la opresión y una herramienta de resistencia. No podemos ceder frente a la censura». Por ello animan «a compartirlo, a hacerlo vuestro y a demostrar que la cultura comprometida no se arrodilla. Que este festival sea, más que nunca, un clamor por la libertad y la diversidad».