Aparece una nueva mantarraya en la playa de Magaluf

Una mantarraya ha aparecido este sábado en la playa de Magaluf. El animal ha generado una gran expectación entre los bañistas, ya que se ha acercado hasta la orilla, donde había una gran cantidad de gente disfrutando de un día soleado.

Los socorristas han evitado que los curiosos se acercaran hacia el animal, manteniendo la tranquilidad en la zona en todo momento. «Hemos tratado de apartar a la gente del animal ya que todo el mundo quiere verlo y se echan encima a hacerle videos e intentar tocarlo», ha indicado uno de los socorristas. «Si la gente le empieza a agobiar, el animal que está en su hábitat puede que se sienta amenazado y haciendo que se estrese puede ser peligroso. Tiene un sistema de defensa que es un aguijón y por eso no hay que tratar de cogerlos ni molestarlos».

En caso de avistamiento o contacto con mantarrayas en la playa, el protocolo principal es mantener la calma y notificar a las autoridades. Se debe evitar el contacto directo con el animal y, si es posible, retirarse del agua con precaución. Si se trata de una herida por picadura, es crucial limpiar la zona con agua salada y buscar atención médica. En caso de avistamiento no hay que tocar ni molestar al animal. Las mantarrayas, aunque no suelen ser agresivas, pueden sentirse amenazadas si se sienten acorraladas o si se les perturba su entorno. Por otro lado, se debe mantener la distancia, observar desde lejos y evitar acercarse o nadar cerca del animal. Y si se toman fotos no hay que usar flash. Las luces brillantes pueden asustar o desorientar a las mantarrayas.

Si hay heridos, en caso de picadura hay que lavar la herida con agua salada, retirar cualquier resto visible y buscar atención médica. Si la mantarraya queda varada en la playa, es crucial no intentar devolverla al agua por cuenta propia. Se debe llamar a los servicios de emergencia para que puedan manejar la situación de manera segura.