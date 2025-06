Calvià y la embajada británica repiten campañas divulgativas tras 2 años sin balconing

El Ayuntamiento de Calvià y la embajada británica han puesto en marcha de nuevo dos campañas paralelas la próxima temporada, en favor del turismo cívico y responsable, después de «dos años de balconing prácticamente inexistente» en el municipio, ha asegurado el alcalde, Juan Antonio Amengual.

Amengual ha destacado «toda la transformación de la zona, donde se está viendo un cambio muy positivo», en la presentación de las campañas con los lemas 'Magaluf for all' (Magaluf para todos) y 'Keep it together'(manteneos juntos) La directora de Servicios Consulares del Reino Unido en España, Lucy Gorman, ha destacado la importancia de estas iniciativas «para concienciar a los jóvenes de cómo se tienen que comportar y cuidar entre ellos» y ha indicaod que ambas campañas «están muy bien vinculadas». «Estamos muy contentos de continuar colaborando», ha añadido.

Las campañas serán visibles en redes sociales del Reino Unido y físicamente en cartelería en el municipio, especialmente en la zona de Magaluf, ha informado el Ayuntmiento en un comunicado. La campaña de Calvià es 'Magaluf for all / Be responsable'; y se suma a 'Stick with your mates' (Quédate con tus amigos), impulsada desde el cuerpo consular y que incide en la importancia de no dejar solos a los compañeros de viaje, reforzando la idea de ayudarse los unos a los otros