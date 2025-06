Prohibido acceder al paraíso: Los antiguos empleados del Formentor preparan movilizaciones

Les prometieron que iban a trabajar en el hotel más lujoso de España pero están atendiendo a turistas en dos chiringuitos de playa. Los antiguos trabajadores del Hotel Formentor preparan movilizaciones con motivo de la inauguración del antiguo restaurante Platja Mar, que abrirá sus puertas previsiblemente el 21 de junio reconvertido en el restaurante Llum i Sal.

Denuncian que han sido sometidos a una «degradación laboral». Al menos cuatro de ellos han presentado demandas contra el fondo Emin Capital (que compró Inmobiliaria Formentor) y contra la cadena Four Seasons, que es quien gestiona el mítico establecimiento turístico. Exigen que se les readmita en sus antiguos puestos de trabajo, con las mismas condiciones que tenían en el momento del cierre.

«Respetan nuestro sueldo y categoría, pero no nos dejan acceder a las instalaciones de Four Seasons, llevábamos más de 25 años trabajando para el Hotel Formentor y ahora nos han relegado a los chiringuitos de la playa. Es como conducir un Porche y que te lo cambien por un 600, te lleva al mismo sitio, pero no vas igual de cómodo», explica uno de los trabajadores afectados.

El grupo inversor Emin Capital compró a finales de 2020 el antiguo Hotel Formentor para reconvertirlo en un Four Seasons, el segundo de la cadena de gran lujo en España y el más caro del país.

Durante más de tres años (tiempo en el que la propiedad inició la rehabilitación del complejo que acabó siendo objeto de una remodelación y reconstrucción integral), tanto la propiedad como Four Seasons anunciaron que mantendrían todos los puestos de trabajo de sus antiguos empleados. Eran 160 personas en el momento del cierre y ahora apenas quedan 30 en plantilla. Solo cuatro están trabajando en el hotel y para conseguirlo han tenido que renunciar a sus derechos adquiridos. El resto están empleados en los chiringuitos de la playa de Formentor. Cuatro han decidido ir a los tribunales.

Inauguración del Four Seasons Formentor en el verano de 2024.

«Nos han descartado de un hotel en el que hemos trabajado toda la vida y ahora que van a inaugurar el antiguo restaurante Platja Mar tampoco nos quieren. Las condiciones que exigen para trabajar en el Four Seasons Formentor, en cuanto a horarios y días libres, son las que se emplean en hoteles de México», denuncian los empleados. Buena parte de la antigua plantilla ha pedido excedencias o prejubilaciones.

No solo dicen sentirse «menospreciados» sino que además temen que saldrán perdiendo económicamente, teniendo en cuenta que el hotel abre más meses al año que los chiringuitos. «Se van a ver reducidos los ingresos anuales y el tiempo de cotización», lamentan.

El compromiso de Emin Capital y Four Seasons con los empleados fue firme hasta el año pasado. Los antiguos trabajadores participaron incluso en visitas guiadas a las obras mientras se reconstruía en complejo. Todo ello a pesar del hermetismo con el que se ejecutaron las obras que acabaron demoliendo integralmente el edificio original, pese a que la licencia inicial solo permitía la rehabilitación. De hecho el Ajuntament de Pollença ha sancionado a la propiedad con mas de 5 millones de euros por no ajustarse a la autorización municipal y por realizar obras sin licencia.

Todo se complicó el año pasado cuando, según explica la antigua plantilla, hubo un reguero de bajas y denuncias entre los que se incorporaron a trabajar al hotel. Los antiguos turnos y horarios pasaron a la historia, Four Seasons apuesta por una rotación igualitaria de sus empleados que «acaba con los derechos adquiridos y con las adaptaciones por problemas de salud o para la conciliación laboral», denuncian los afectados. A los que se habían quedado en los chiringuitos de playa «temporalmente» hasta completar la reforma del complejo, se les ha comunicado este año que ese puesto «temporal» es su destino «definitivo». Mientras, miran con recelo las nuevas contrataciones de personal, que se incorpora al hotel Gran Lujo y al nuevo restaurante mientras ellos se quedan fuera. Tanto Emin Capital como Four Seasons han evitado pronunciarse sobre la polémica.