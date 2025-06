Neutralizan a la mantarraya en la playa de Illetes

La mantarraya que obligó a cerrar la playa de Illetes ha sido neutralizada. Un grupo de biólogos está tratando al animal en el agua para buscar la forma de sacarlo y poder trasladarlo al Palma Aquarium, para que pueda ser evaluada y tratada. El Ayuntamiento de Calvià reabrió la playa de Illetes el viernes por la tarde después de haberla cerrado al baño por la mañana por su aparición en la zona.

La Fundación Palma Aquarium señaló que el miércoles por la noche ya recibieron las primeras informaciones del hallazgo del animal y se desplazaron hasta allí para intentar localizarlo pero no lo lograron. El jueves volvieron a intentarlo a primera hora de la mañana, también sin éxito, aunque después recibieron otra llamada por un nuevo avistamiento y, pese a que en esta ocasión sí lo encontraron, no se pudo sacar del mar. Finalmente, este sábado han logrado dar con él.

Los biólogos trabajan en la zona para sacar a la mantarraya del agua.

Las costas de Mallorca están siendo escenario de un fenómeno poco habitual y preocupante por la llegada masiva y desorientada de mantas raya a zonas cercanas a la orilla.

«Es excepcional, no se había producido algo así. Es raro y no sabemos aún qué lo está provocando», ha indicado Aniol Esteban, biólogo marino de la Fundación Marilles. Son animales pelágicos, acostumbrados a nadar en mar abierto y cerca de la superficie. «Su aparición tan próxima a la costa indica que podrían estar enfermas o desorientadas», lo que las lleva incluso a varar y morir.