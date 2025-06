El informante anónimo que grabó en la granja de Llucmajor: «El ambiente ahí dentro hiela la sangre»

Es testigo del efecto terremoto que sus imágenes causaron en la sociedad. En primer lugar, por la revelación del estado en el que vivían miles de gallinas en la ya conocida como 'granja de los horrores' de Llucmajor; en segundo, por las medidas tomadas sobre la avícola. Aunque para el informante anónimo, que se jugó ser pillado 'in fraganti' mientras grababa el vídeo, «son insuficientes, por no decir ridículas». Ultima Hora entrevista en primicia al infiltrado que destapó el caso a la opinión pública, apoyado por las entidades animalistas Satya y ARDE.

¿Qué te motivó a colaborar activamente en la denuncia a la granja?

Lo que me hizo seguir adelante con la investigación fue que todo lo que me encontré allí era un infierno. Era mucho peor de lo que había imaginado. La idea de ignorarlo y no hacer nada para cambiar la situación no entraba en mi cabeza.

¿Cómo fue el proceso?

El proceso fue bastante reflexivo. A raíz de mi primera visita a las instalaciones, organicé en mi mente los pasos a seguir. Necesitaba analizar bien las cosas para no dejar nada en el aire y que no pudieran tumbarme el esfuerzo. Llevaba un periódico para confirmar la fecha y un GPS para certificar las ubicaciones. No sentí presión, en ningún momento pensé que la granja sospechara nada; aunque claro, siempre cabe la posibilidad de que te pillen.

¿Cuál fue el peor momento?

El ‘shock’ del primer día. La primera visión que tuve al entrar en la nave 6. Deseaba no encontrar nada demasiado duro y no fue así. Es difícil ver todo eso y no poder hacer nada más que grabar. No poder abrir las puertas y liberar a las gallinas. Es algo que me hubiera gustado pero era inviable. Irme de allí y dejarlas atrás era como fallarle a todos. Me sentí muy mal.

El informante documentó varios días de trabajo cotidiano en la granja durante el mes de abril de 2025. FOTO: Satya / ARDE

¿Hay alguna imagen que te marcara especialmente?

Existen cosas que no se perciben si no estás ahí. Y no hablo sólo del hedor, el olor terrible y me siguió hasta casa. Pero lo que se quedó conmigo varios días fue la primera sensación que tuve al entrar; no puedo olvidarlo, el ambiente ahí dentro hiela la sangre. Las gallinas parecían autómatas, sin alma, como si se hubieran rendido a esa vida, supongo que están resignadas.

¿Qué pensaste cuando viste el resultado de tu trabajo?

Me quedé impresionado. Yo tenía las imágenes pero presentarlo todo era otra historia. Contacté con Satya y con ARDE, que hicieron un trabajo muy completo y profesional. Hablaron con expertos, con vecinos, no se dejaron nada. Mi deseo es que lo vea mucha gente, cuánta más mejor, y que se les caiga la cara de vergüenza a los que gestionan esa granja. Que lo vean políticos y autoridades para tomen medidas. Quería que esto tuviera repercusión y es lo que ha ocurrido. Me siento satisfecho.

¿Muchos han agradecido tu valentía porque les ha permitido ver lo que ocurría, ¿cómo te hace sentir eso?

Bien y mal. Orgulloso de haber decidido buscar la verdad por mi cuenta pero siento pena al pensar que nadie hiciera nada antes. Esa granja lleva muchos años operando de manera ilegal y hasta ahora nada. No sé si la gente mira para otro lado, si prefieren no pensar o simplemente confían en el sistema. El sello de bienestar debería ser confiable pero está visto que no lo es. Si la gente está agradecida de saber la verdad, espero que no se le olvide en dos días y que actúe en consecuencia. No basta con llevarse las manos a la cabeza y decir ‘qué lástima de animalitos’. hay que ser consecuentes y demostrarlo en el día a día. Los animales están hartos de sufrir por nuestra culpa.

¿Cómo valoras las medidas que se han tomado?

Son insuficientes, por no decir ridículas. Saben lo que ocurre en esa granja y deciden cerrar sólo una nave. ¿Y el resto? Una empresa que trata así a sus animales no merece seguir funcionando. Además de los que viven cerca y no pueden hacer vida normal. Puertas y ventanas cerradas porque el olor y las moscas son insufribles. Y así llevan años.

¿Con lo que has visto, ¿Qué harías tú con la granja?

Cerrarla definitivamente. Así de simple. Tenemos pruebas de como tratan a los animales, de la mala gestión de los cadáveres. Tienen más aves de las permitidas y no tienen los permisos legales para operar. ¿Qué pasa que a ellos la ley no les afecta?