Cerrada la playa de Illetes por el avistamiento de una manta

La playa de Illetes, en Calvià, está cerrada al público después de que unos bañistas avistaran el jueves por la tarde de un gran ejemplar de manta cerca de la costa. Tras recibir la voz de alerta, la Policía Local de Calvià activó el protocolo de protección que implica cerrar la concurrida playa para proteger a esta especie que está en peligro de extinción.

Desde la Fundació Marilles, el biólogo marino Aniol Esteban, ha confirmado que en las últimas semanas se han detectado más de veinte casos de avistamientos de peces manta en las costas del Mediterráneo español, de los cuales entre 4 o 5 avistamientos han sido en Baleares. «Es un fenómeno excepcional, ya que estos peces habitan en el Mediterráneo pero mar a dentro o en aguas abiertas. De momento no sabemos el motivo sobre por qué se están acercando a la costa», explica. En el caso de la manta localizada en aguas de Illetes nadaba en círculos, lo que indica que el animal no se encuentra bien. «Una de las hipótesis es que algún virus o bacteria pueda estar afectando a las mantas, pero hasta que no se puedan realizar las necropsias de estos ejemplares y los análisis posteriores no se puede confirmar nada», añade el biólogo marino.

Desde el Ajuntament de Calvià, el alcalde, Juan Antonio Amengual, ha explicado la importancia de activar el protocolo de protección de esta especie mientras los técnicos de la Fundación Palma Aquarium se centran en la observación para «saber cual es la reacción del animal». Por su parte tanto desde la Fundación Palma Aquarium como desde Marilles hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de avistar algún ejemplar de pez manta llamen de inmediato al 112. «Son animales muy grandes, majestuosos, lo que pedimos es que llamen al teléfono de Emergències, que no se acerquen al animales ni lo toquen, ni tampoco lo devuelvan al agua en caso que esté en la arena», recalca Aniol Esteban.

Cabe señalar que la manta es una especie pelágica en peligro de extinción y que es habitual que esté presente en aguas de Balears, es más algunas organizaciones conservacionistas sospechan que hay un punto de reproducción de mantas en aguas de Balears. No se descarta que en próximos días puedan darse más avistamientos.