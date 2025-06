Agricultura descarta riesgo para la salud en la granja avícola de Llucmajor: «La población puede estar tranquila»

Los análisis que han realizado los técnicos de Agricultura del Govern han determinado que no hay riesgo para la salud en la polémica granja avícola de Llucmajor. Si bien se ha detectado un serotipo de salmonela esta no es zoonótica, por lo que no tiene incidencia en la salud pública, sino que «es un tipo de salmonela que afecta únicamente a los animales», explican fuentes del Govern.

Tras los resultados del análisis, Agricultura no aplicará ninguna medida de restricción, ni retirará los huevos de los establecimientos comerciales tal y como habían solicitado algunas entidades, ya que se considera que no hay riesgo para el consumo humana. El origen de la salmonela detectada, que no es zoonótica, es imposible de determinar, ya que incluso podría proceder de las propias vacunas que se inyectan a las gallinas. Es más, fuentes del Govern aseguran que se trata de un hecho habitual, sobre todo en gallinas que están en el exterior. Noticias relacionadas Piden investigar al veterinario responsable de la polémica granja de Llucmajor por posibles vulneraciones éticas El director general de Agricultura, Fernando Fernández, recalca que «la población puede estar tranquila ya que los huevos que proceden de estas granjas no representan ningún problema para el consumo humano». Con ello, desde la Conselleria d’Agricultura dan por cerrada esta vía de investigación realizada después que el pasado 27 de mayo se inspeccionara la granja de Llucmajor. Pese a ello, hay que recordar que se concluyó que en dicha granja había problemas de higiene e insalubridad en toda la instalación y especialmente graves en la nave número 7, donde después se tomaron las muestras para realizar los análisis de salmonelosis que ahora han resultado no nocivos para la salud pública. Fernando Fernández añade que desde Agricultura del Govern continuarán realizando los programas de control de salmonela tal y como marca el programa nacional.