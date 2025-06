Paquita Campins: «Estar al frente me hace ilusión y respeto a la vez»

Tras una década como concejal en la que ha estado tanto en el gobierno como en la oposición, Paquita Campins se convertirá en alcaldesa de Lloseta el sábado. En mayo dejó su trabajo en una asesoría laboral y de seguros y tiene dedicación exclusiva en el Ajuntament, donde dirige las áreas de Policia Local, Recursos Humans, Brigada y Contractació, entre otros frentes.

¿Cuál es su valoración de estos dos años de pacto?

-A diferencia de otras ocasiones, para mi este pacto ha sido un diez, en el modo de trabajar, la implicación de todos los concejales, no tiene nada que ver con experiencias anteriores. Somos tres partidos distintos y va mejor que otras legislaturas. Al teniente de alcalde, Javier González, no lo conocía pero resulta muy fácil trabajar con él.

¿Qué destacaría de los dos primeros años?

-Suscribo las palabras de Angelina, se nota una mayor implicación de las asociaciones y entidades del pueblo, antes no se invertía tiempo en potenciar este tejido social. Y la gente ve el resultado y está contenta.

¿Qué proyectos va a priorizar en su mandato?

-La Escoleta es muy necesaria, queremos hacerla pese a las dificultades con las que hemos topado.

Y la polémica reforma de la plaza España...

-Estamos muy contentos de la participación y de cómo se ha implicado la gente en el proceso de consulta. Será una reforma muy básica, arreglar el pavimento, cambiar farolas, poner árboles solo en los lados, y poco más.

¿Volverá a presentarse?

-Depende de cómo me vaya estos dos años. Comencé en política en 2015 y durante estos diez años he estado tanto dentro del equipo de gobierno como en la oposición. Mi intención es volverme a presentar, pero depende de cómo resulte la experiencia en estos dos años. Me hace ilusión ser alcaldesa y también respeto.