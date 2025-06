Angelina Pérez: «Ser alcaldesa es gratificante pero duro al mismo tiempo»

En 2023, Angelina Pérez se convirtió en la primera alcaldesa de Lloseta merced al pacto de gobierno alcanzado entre su partido, Més, el PSOE y Ara Sí. El sábado cederá el cargo a la socialista Paquita Campins y continuará al frente de las áreas de Turisme, Joventut e Hisenda.

¿Cómo valora estos dos primeros años de pacto?

—Es un pacto muy cohesionado que ha funcionado desde el primer día. Somos tres partidos pero cuando se trata de trabajar, vamos todos a la una, nos apoyamos unos a otros y da sus frutos.

¿Cuáles han sido los primeros retos logrados?

—Los dos primeros años solo dan para ponerse al día y establecer prioridades. Una de ellas fue ceder la disciplina urbanística a la ADT, fue una necesidad por la gran cantidad de expedientes sin resolver que había. También veo un enriquecimiento a nivel social: se han reactivado la comisión de fiestas así como actividades culturales y educativas que hacen que el pueblo esté más unido.

¿Qué priorizarán ahora?

—Conseguir la Escoleta, un proyecto que requiere una importante inversión, y el instituto, que depende de la Conselleria d’Educació. Otro reto que sigue es la implantación de la bolsa roja para incrementar el reciclaje de residuos.

¿Cómo ha vivido la polémica de la plaza España?

—El resultado del proceso participativo ha sido muy claro y es lo que se hará, aunque haya quienes aún temen que no se respete porque ellos no lo harían. Ha sido una de las situaciones más complicadas que he vivido, pero supimos parar y encontrar la manera de terminar con la división que otros crearon.

¿Volverá a presentarse?

—Tengo que hacer una reflexión. Es una experiencia muy agradecida y dura a la vez. Mi línea de puertas abiertas y honestidad no encaja en la forma de hacer política que hay en Lloseta, tenemos una oposición destructiva.