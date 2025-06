Més per Mallorca rinde homenaje a Angelina Pérez

Angelina Pérez, junto a sus compañeros de Més per Mallorca

MÉS per Mallorca ha rendido homenaje, este domingo, a la alcaldesa saliente de Lloseta Angelina Pérez. En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que, después de 24 meses al frente del Ayuntamiento de Lloseta, Angelina Pérez dejó el cargo de alcaldesa en cumplimiento del pacto de gobierno firmado a principio de legislatura con el PSIB y Ara. Angelina Pérez continuará no obstante trabajando como regidora de Hacienda, Turismo, Juventud, Ocio y Tiempo Libre de Lloseta.