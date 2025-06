La justicia condena a Muro y a Santa Margalida a gestionar la depuradora de Son Bosc

La justicia se ha pronunciado tras el cruce de contenciosos que se interpusieron entre sí en plena pandemia el Ajuntament de Muro, el de Santa Margalida y ABAQUA, el organismo del Govern que gestiona la depuración de aguas residuales. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) del 19 de mayo da la razón a Abaqua e insta a ambos consistorios a asumir, de manera conjunta, la gestión de la depuradora de Son Bosc, una instalación que ubicada en el término municipal de Muro y que presta servicio a los núcleos turísticos de ambos municipios.

Lejos de poner fin al conflicto que enfrenta a las tres administraciones desde 2017 - cuando el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, inició una batalla legal para impedir que se construya una estación depuradora (EDAR) en Can Picafort - esta sentencia ha encendido más los ánimos entre dos municipios vecinos. Monjo dice estar dispuesto a asumir la gestión de esta conflictiva depuradora «siempre que la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua nos la transfiera con toda la documentación que señala que cumple con la normativa». En cambio, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha estallado contra la falta de eficacia del Govern para resolver este asunto que causa malos olores y vertidos en su núcleo turístico.

«Desde el Ajuntament de Muro interpondremos un recurso de casación mientras esperamos que Recursos Hídrics encuentre una solución; no consentiré que venga a gestionar una instalación que está en Muro el alcalde de un pueblo vecino que solo pone trabas para que no se construya la depuradora de Can Picafort porque le va bien que todas las molestias recaigan sobre Muro». Porquer añade que si Abaqua le obliga a ejecutar esta sentencia «también reclamaré el canon de saneamiento que se recauda».

El tribunal da un mes a ambos consistorios para asumir la gestión de Son Bosc, una labor que actualmente presta Abaqua de manera subsidiaria. Otras dos sentencias obligan a Monjo a hacerse cargo de las otras dos plantas de Santa Margalida, las de la Vila y Son Serra. Por su parte, Abaqua señala que «instaremos a ambos municipios a analizar las resoluciones y proceder a su cumplimiento». Respecto a la futura EDAR de Can Picafort, proyecto declarado de interés general por el Estado en 2010 y del cual no solo se ha logrado firmar un protocolo de intenciones, la Conselleria asegura que «continuamos trabajando en la firma del convenio entre los dos ayuntamientos y el Govern para dar una solución definitiva al saneamiento de las playas de Muro y Can Picafort. El proyecto se encuentra en una fase muy avanzada de redacción». Otras fuentes señalan que ahora se ha encallado por la ubicación de una estación de bombeo que lleve las aguas hacia la futura planta.

Antecedentes



En 1989, Muro, Santa Margalida y el Govern firmaron un convenio para construir la depuradora de Son Bosc para dar servicio a Platges de Muro y Can Picafort. Pronto fue insuficiente ante el desarrollo de los dos núcleos turísticos y en verano funciona por encima de su capacidad, provocando olores y algún vertido.

El origen del conflicto

En 2005 se firmó un nuevo convenio para construir una nueva planta en Can Picafort. En 2017, Monjo inició una batalla legal contra este proyecto por incluir un emisario. Ante la falta de avances en el conflicto, en 2020 Abaqua dio por extinguidos los convenios que le vinculaban a las depuradoras de Santa Margalida y Son Bosc.

Situación actual

El futuro de son Bosc está ligado a que se construya la EDAR de Can Picafort. El proyecto lleva atascado en los presupuestos del Estado desde 2010. En septiembre, Recursos Hídrics logró que ambos alcaldes firmaran un protocolo de mínimos. La UE había advertido de sanciones por la insuficiente depuración actual.