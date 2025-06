Cent Anys, cent arrels i un futur compartit

Fa cent anys exactes, dia 1 de juny de 1925, Ses Salines iniciava la seva etapa com a municipi independent. Aquell dia no només va néixer una administració, sinó un projecte col·lectiu, carregat d’identitat, il·lusió i ganes de créixer. Un segle després, miram enrere amb orgull i cap al futur amb esperança.

Amb el lema «Cent anys, cent arrels», aquest 2025 hem volgut retre homenatge a totes les persones, entitats i moments que han fet possible que Ses Salines sigui el que és avui: un poble modern, cohesionat i amb personalitat pròpia. Al llarg d’aquest segle, hem viscut transformacions profundes. Hem passat de camins de terra a carrers vius i cuidats, d’una economia centrada en oficis tradicionals a un municipi que combina el comerç, la restauració, el turisme de qualitat i el talent emprenedor. També la Colònia de Sant Jordi ha viscut la seva pròpia evolució: d’un petit nucli pesquer i agrícola, a una destinació reconeguda per les seves platges, el seu entorn natural privilegiat i una comunitat activa que contribueix amb força al caràcter del nostre municipi. Avui, Ses Salines i la Colònia caminen juntes, sumant capacitats i enriquint-se mútuament.

El Centenari ha estat, és i serà durant tot l’any molt més que una commemoració. És una oportunitat per aturar-nos i reflexionar sobre qui som i què volem ser. Hem organitzat actes culturals, institucionals i participatius per arribar a tothom: des de l’exposició de fotografies antigues fins al musical «100 anys de canvis», en què el primer batle del 1925, Tomeu Garcias Garcias viatja fins al 2025 per descobrir el present. Des del ple extraordinari amb lectura de l’acta fundacional, fins a la taula rodona de batles i batlessa que han deixat la seva empremta a la història local.

Avui, després de cent anys de camí compartit, no només celebram el passat: sembram il·lusions pel futur. Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi són municipis amb empenta, oberts, creatius i plens de vida.

Miram cap al futur amb orgull, amb la força d’allò que ens uneix i amb la convicció que els pròxims cent anys seguiran fent créixer el nostre municipi. Com diu el nostre lema, Cent anys, cent arrels.

Aquest 1 de juny no és només una data simbòlica. És una fita compartida, una celebració de

tot allò que ens uneix. I també és unpunt de partida per seguir construint, amb les arrels ben mésfondes que mai.Vull agrair-ho de tot cor, en nom de tot el consistoris saliners quedurant tots aquests anys han passat per aquest Ajuntament. En nom dels seus batles, regidors, i personal que ha fet feina durant aquestes deu dècades.

Gràcies a tots els que, dia a dia, heu fet, feis i fareu de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi un lloc per viure, per créixer i per estimar.

Som cent anys. Som cent arrels. I, sobretot, som molt més que això: som futur.