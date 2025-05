Seguí desvincula la renuncia a su cargo de la polémica con la granja avícola

Pilar Seguí, regidora del Ajuntament de Llucmajor, ha querido desvincular su marcha del equipo de gobierno y su renuncia a su acta a la polémica surgida por la granja avícola del municipio. Seguí, asegura que «mezclar una cosa con la otra no tiene sentido» y matiza que, durante su estancia en el gobierno municipal «me he reunido en muchas ocasiones con los vecinos y saben que tienen todo mi apoyo».

Así, Seguí asegura que su decisión está «meditada» y viene de atrás. En este sentido, la regidora de ASI asegura que «no me he sentido valorada y creo que no se me ha tenido suficientemente en cuenta». Ante esta situación, Pilar Seguí, ha decidido tomar esta decisión por «salud» y puesto que «por suerte, no necesito calentar una silla para vivir, por lo que si donde no sentía que podía trabajar, mejor irme».

Seguí es la única regidora que ASI tiene en el consistorio. Por el momento aún se desconoce la persona que ocupará su lugar.