La familia pendiente de un desahucio en Lloseta: «No pedimos una casa, necesitamos tiempo»

«No pedimos una casa, necesitamos tiempo», dice con el rostro agotado Nicolás, quien junto a su pareja, Patricia, pelea por evitar el desahucio al que se exponen dentro de la vivienda del Ibavi en la que residen desde hace casi una década en la localidad de Lloseta. Su abogado -de oficio- y los servicios sociales del consistorio de es Raiguer trabajan junto a esta familia que podría verse forzada a abandonar la casa el próximo lunes, 2 de junio, después de ver aplazado el lanzamiento inicial, previsto este pasado 26 de mayo.

La situación se agrava al tener a su cargo a su hija pequeña, de dos años y medio y con una discapacidad que han debido acreditar a contrarreloj, de la misma manera que la del padre de Nicolás. «Nos ofrecen viviendas ocupacionales, pero con lo complicado que es mover a nuestra hija y mi suegro, lo mejor sería continuar aquí, encontrar un entorno seguro y cómodo para la pequeña», explica Patricia. Su pareja lleva días moviéndose para obtener la documentación con la que parar este desahucio, «al menos hasta que pase el verano y bajen los alquileres», con la intención de «ponerme a trabajar cuando mi mujer se recupere», en referencia a una lesión en la pierna que la tiene postrada en una silla de ruedas.

La familia ha podido, a través de diferentes trámite, documentar la discapacidad reconocida a su hija, que se eleva al 33% (grado 3) a raíz de una fisura labiopalatina prematura, naciendo con una variante en heterozigosis en el gen MED12, de significado incierto. De hecho, su madre tiene reconocida la condición de cuidadora, percibiendo una prestación a través de la Ley de Dependencia.

De la misma manera, el hombre mayor que reside con el núcleo familiar tiene una discapacidad reconocida del 38%, que está pendiente de una nueva evaluación por parte de un tribunal para elevarse, teóricamente, por encima del 60%.

«No hemos pedido una casa nueva, sólo más tiempo porque en Lloseta hay otros pisos y casas del Ibavi vacíos», recuerdan, de la misma manera que dejan muy claro que, en caso de salir de allí, no hacen planes de okupar otra vivienda. «No podríamos meternos de okupas, no va con nosotros. No tendríamos la conciencia tranquila», aseguran ambos, quienes lo que buscan es «el bienestar de nuestra hija».