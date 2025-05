Tensión en el pleno de Llucmajor por la polémica granja: «Quien no defiende a los ciudadanos no se merece ser alcaldesa»

El pleno municipal de Llucmajor ha vivido en la tarde de este miércoles momentos de gran tensión con más de un centenar de personas presentes —entre vecinos, colectivos animalistas y medios de comunicación—para exigir el cierre de la polémica granja avícola, tras la aparición de las imágenes que evidencian presuntas irregularidades.

Minutos antes, la oposición en bloque (PSOE-MES-Llibertat per Llucmajor y S’Ull), a las puertas del Ajuntament, ha exigido responsabilidades al equipo de gobierno (PP-VOX-ASI) y ha cuestionado la gestión que se ha llevado a cabo en este sentido. Jaume Oliver (PSOE) ha hecho referencia al acuerdo de pleno de setiembre de 2024 en el que todo el consistorio votó a favor de hacer una auditoría urgente a esta explotación. «Se aprobó por unanimidad a raíz de las denuncias vecinales y no se ha hecho absolutamente nada. Es una dejadez de las funciones muy grave, quien no defiende a los ciudadanos no se merece ser alcaldesa».

Desde Més, Oriol Gómez ha pedido al Ajuntament la «cancelación de la licencia de actividades y el cierre provisional de la granja. En el mismo sentido, Alexandro Gaffar (Llibertat per Llucmajor) ha dicho que «no es factible que la administración abandone, año tras año, a los ciudadanos cuando ha habido denuncias de vecinos, asociaciones».

Por su parte, Claudia Fallemann (S’Ull) ha defendido que «el Ajuntament debe tomar las medidas urgentes y solidarizarse con los vecinos». Aunque no estaba en el orden del día, la oposición ha forzado que centrase la sesión en este tema, algo que desde el equipo de gobierno se ha aceptado.

La oposición ha vuelto ha reiterar la falta de avances, mientras que desde el gobierno municipal se ha defendido que se ha creado una comisión de seguimiento. Además, la alcaldesa, Xisca Lascolas (PP), ha insistido en que «no tenemos competencia en actividades agrarias. Esperamos los informes técnicos de la Conselleria de Agricutura y del Seprona» y ha asegurado: «Enviamos la información que nos solicitaron a la fiscalía por el expediente que se abrió, pero que se cerró con posterioridad».