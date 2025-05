Sencelles se vuelca con Clàudia con un festival para recaudar fondos para su operación

Sencelles se ha volcado en ayudar a la familia de Clàudia a lograr su objetivo de recaudar los 60.000 euros que necesita para que la niña pueda someterse a una intervención que es la última esperanza que tienen para combatir la epilepsia severa que padece y que se resiste a todos los tratamientos conocidos hasta ahora.

Este sábado 31, en las Escoles Velles de Can Bril, se celebrará el Festival per na Clàudia, una jornada de talleres y actuaciones para todos los públicos organizado por varias entidades y el Ajuntament de Sencelles. El festival comenzará a las 10 de la mañana y la última actuación será a las 19:30 horas. Entre ellas, habrá talleres de yoga, manualidades, danza africana, de faldas y bailes de Uganda, Chi kung y de percusión africana. También habrá pintacaras, castillos hichables, masajes, tattoos temporales, juegos y animación infantil, food trucks, actuaciones musicales todo el día y un mercadillo de artesanía.

El caso de esta familia lo dio a conocer el Banc del Temps de Sencelles mediante un conmovedor vídeo en el que la madre, Fany, explica su lucha diaria por dar a su hija la mayor calidad de vida posible. La necesidad de recaudar 60.000 euros para costear una operación que no cubre el sistema sanitario es simple: la epilepsia de Clàudia no responde a ninguno de los tratamientos que han probado a lo largo de sus 13 años de vida. «Hemos probado todas las medicaciones existentes, solas y en distintas combinaciones, sin resultados; ahora lleva un estimulador bagal, una especie de marcapasos, pero tampoco está dando resultado», explica Fany. «Solo nos queda intentar esta operación, pero cuesta 60.000 euros que no tenemos; como cualquier madre y cualquier padre, yo lo único que quiero es que mi hija esté bien, lo mejor posible, y por eso no puedo rendirme». der más allá de Mallorca.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo con un donativo por bizum marcando el 11946 ; mediante transferencia bancaria que figura en el póster del festival o bien participando de los talleres y actividades del Festival per na Clàudia, el 31 de mayo todo el día en Sencelles.