Malestar ante una nueva temporada turística sin arreglar la pasarela de Cala Mesquida

Tres años después de su cierre debido a su mal estado, la pasarela que cruza la playa de Cala Mesquida (Capdepera) por su sistema dunar sigue sin estar operativa. Ésta será la tercera temporada turística que el destino no cuente con esta infraestructura clave tanto para la circulación de turistas y residentes hacía Cala Agulla como para la protección del sistema dunar de la zona, con alto valor ecológico y ambiental.

Tanto el Ajuntament de Capdepera como el Govern baler, a través de la Conselleria de Medi Natural, llevan años reiterando una actuación urgente a Demarcación de Costas, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Madrid y que tiene las competencias sobre la instalación. No obstante, desde esta administración aún no se ha dado ningún paso en este sentido. Según ha podido saber Última Hora, Demarcación de Costas aseguró en abril de este año que las obras, enmarcadas en el proyecto ‘Conservación y Mantenimiento de Playas y Sistemas dunares de Baleares 2025’ empezarían «antes del verano». Sin embargo, desde la Conselleria de Medi Natural afirman que aún no se ha recibido ningún proyecto concreto de rehabilitación, lo que supone una falta de avance, dado que la actuación requiere el visto bueno de los técnicos del Parque Natural de Llevant, al tratarse de una zona de exclusión ambiental según el PORN.

Desde el Ajuntament, por su parte, apuntan en el mismo sentido. La alcaldesa de la localidad, Mireia Ferrer, señaló que desde que asumieron el gobierno municipal han solicitado la reparación «al menos dos veces por año», sin que las promesas obtenidas hayan derivado en soluciones reales. «Seguiremos insistiendo porque no solo afecta a la imagen del municipio, sino que también está poniendo en peligro nuestro entorno natural», matizó Ferrer. En este sentido, cabe remarcar que el hecho de no disponer de la pasarela para poder transitar con normalidad está ocasionando que muchos peatones opten por atravesar la duna por el lado, lo que puede llegar a suponer daños considerables sobre la vegetación y la degradación del sistema debido a la erosión y compactación dunar.

En marzo de 2023 el Ajuntament de Capadepera anunció que el acceso al puente de Cala Mesquida permanecería cerrado hasta que se llevaran a cabo las tareas de mantenimiento y reparación, por seguridad. Éste mismo año, el consistorio pidió por primera vez de forma oficial la reparación a Demarcación de Costas. En este momento se informó que el arreglo se haría en 2024. Entidades ecologistas como el GOB también han mostrado su preocupación por esta situación, denunciando la degradación del sistema a causa de la falta de esta infraestructura.

El sector turístico de la zona también ha expresado su malestar ante una situación que llevan «arrastrando tres temporadas». Los hoteleros lamentan la «mala imagen» que conlleva para el destino. En este sentido, la presidenta de la Associació Hotelera de Capdepera, Maria Antònia Moll, explicó que una de las ofertas turísticas que ofrece la zona son 24 rutas senderistas, algunas de las cuales pasan por la pasarela. «Vendemos y promocionamos actividades al aire libre, y después, cuando llega el turista, el destino que encuentra no es el que se ha vendido», lamenta Moll. Además, reitera que este tipo de oferta supone un aliciente para el sector, sobre todo al inicio y al final de la temporada. También apuntan al daño ambiental como uno de los principales problemas de esta situación

Los hoteleros reconocen el papel activo del Ajuntament para conseguir esta recuperación y su insistencia ante Demarcación de Costas, y aseguran que el problema recae en la poca capacidad de respuesta desde Madrid.