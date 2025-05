Explosión de alegría y color para dar el ‘sus’ a les Fires i Festes de Primavera

A las 17 horas en punto, la primera nota del fabiol ha encendido este viernes la fiesta en Manacor. El primer baile de los Cossiers ha abierto la ciudad a las tradicionales Fires i Festes de Primavera que llenarán el pueblo de actos y actividades durante más de dos semanas. Aina Bassa, ha encarnado el papel de Dama, y acompañada por seis Cossiers y el dimoni han marcado el ritmo por diferentes calles de la localidad, seguidos en todo momento por una multitud que ha demostrado que la tradición continúa más viva que nunca. Tras el recorrido, han llegado puntuales al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, donde a las 20.30 horas ha empezado el pregón. Este año, a cargo de la artista local, Cati Julve.

Arropada por cientos de vecinos, Julve ha hecho un retrato vivo de Manacor a través del tiempo en el que evidenciaba la transformación de la ciudad y ha remarcado la importancia de conservar «una identidad, un tanto prestada». En un ejercicio, no solo de memoria sino también de reivindicación, Julve ha hablado de imperfección, cultura, o de las contradicciones pero con un mensaje final esperanzador en el que la artista confío en «llegar a tiempo a preservar el espíritu de comunidad».

La artista manacorina ha pasado por algunos recuerdos de su infancia en los que ha evocado numerosas ubicaciones. El colegio La Salle o el Simó Ballester, s’Industrial, ca na Joana de Can Sion, s’Alameda o s’Hípica, compartían espacio con personajes destacados como Guillem d’Efak, en quien Julvé se ha inspirado en algunos de los fragmentos de su discurso.

La identidad perdida y reencontrada, la memoria, el conflicto entre el Manacor de ahora y el de antes, el valor de los márgenes; de aquello de fuera del centro, los barrios, las personas atípicas, han formado parte de un pregón que no ha dejado indiferente a nadie y que no ha sido una alabanza a la ciudad pero que ha mostrado la estima de los vecinos por este lugar que te hace ser quién eres, con sus cosas buenas y las no tan buenas.