«Repartir la Isla tras la conquista fue un proceso complicado»

Plàcid Pérez Pastor (Sóller, 1950) es un personaje muy conocido en su ciudad natal. Atraído por la historia desde muy joven, se licenció en esta rama en la Universidad de Barcelona (1985). Pero no fue hasta 2022, cuando ya hacía tiempo que era considerado un experto investigador medievalista, con decenas de trabajos publicados, que culminó su recorrido académico con la elaboración y lectura de su tesis doctoral. Más recientemente ha entrado a formar parte de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics. La publicación de dos libros, con los principales resultados de su tesis, ha acercado al público no especializado muchos detalles poco conocidos de una de las épocas más cruciales de la historia de la Isla.

¿Cómo fueron sus inicios como historiador?

—Desde muy joven tuve la oportunidad de manejar documentos antiguos en el archivo municipal de Sóller. Mi padre, Francesc Pérez, se convirtió en archivero cuando, siendo funcionario, vio que había que hacer algo para que este material de gran valor no se perdiera. Allí, él mismo empezó a estudiar esta documentación y a coincidir con investigadores que por aquel entonces acudían a hacer consultas, como Álvaro Santamaría, Norman Holub o mossèn Antoni Pons, entre otros. Cuando era adolescente, durante las vacaciones escolares me llevaba al archivo y pasaba allí muchas horas con él, aprendiendo también de forma autodidacta.

¿Se aclaraba entre documentos tan antiguos?

—El latín que nos enseñaban en el colegio ya me bastó como base, y poco a poco me inicié en paleografía y en catalán antiguo, usado junto al latín en los documentos medievales mallorquines, aunque al principio me centré más en las genealogías y en el estudio de las familias históricas de Sóller.

¿Y cuándo se interesó por la conquista de Mallorca?

—Muchas cosas de las que se contaban y que todos daban por hechas no cuadraban con lo que reflejaba la documentación. Aún imperaban teorías románticas sobre la época medieval mallorquina que habían surgido en el siglo XIX y que dibujaban la Mallorca posterior a la conquista del rey En Jaume como un lugar idílico, no sometido al régimen feudal. Pero esto no era ni mucho menos lo que se desprendía de la documentación, sino que era casi como una mitología. Además, había mucha confusión entre la conquista militar de Mallorca propiamente dicha y el proceso de colonización, la llegada de los nuevos pobladores, dos hechos que deben estudiarse por separado, aunque evidentemente el segundo fue consecuencia del primero.

¿Podría aclararlo?

—La conquista fue un proceso relativamente rápido que en total se consiguió completar en tres o cuatro años, medio año si nos centramos en la contienda directa. De hecho, la mayoría de caballeros y de tropas abandonaron la Isla pocos meses después de tomar la Medina, para continuar con la guerra y tomar Eivissa, Valencia, Murcia o Sevilla. Pero la colonización de las tierras arrebatadas a los mallorquines andalusíes fue un proceso que se prolongó durante 150 años.

¿De dónde eran los colonos que se convertirían en los nuevos mallorquines?

—Principalmente de los territorios que hoy en día conforman Catalunya, puesto que la mayoría de los señores que se repartieron el territorio lo poblaron con colonos que ya eran sus súbditos en su tierra de origen.

¿Cómo se hizo este reparto?

—El Repartiment fue un proceso largo y complicado. Dividir físicamente la Isla recién conquistada de forma proporcional entre los señores de la guerra era muy difícil, ya que no disponían de cartografía y además había prisas porque la empresa militar debía seguir su camino en otras islas o en la Península. Por esto se hicieron cinco listas: una para cada uno de los principales magnates, más la que correspondía al Rey, al que le tocaba el doble que a los demás. Cada uno de los caballeros principales tendría después que entenderse de su propio reparto entre sus súbditos. Esto ocasionó numerosos problemas y conflictos. Las listas incluían toda clase de bienes: casas, terrenos de cultivo, alquerías, etc.

¿No quedaba población autóctona en el territorio que se colonizaba?

—Los musulmanes mallorquines que sobrevivieron fueron esclavizados. Además, hombres, mujeres y niños fueron separados y explotados por separado, por lo que no hubo continuación generacional. Medio siglo después de la conquista no quedaba ni rastro de ellos en Mallorca. Tanto es así que se tuvieron que empezar a ‘importar’ esclavos de fuera de Mallorca.