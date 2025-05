Un informe descarta peligro por inundación en el solar de la futura escuela de Selva

Fin a la polémica en torno al solar donde se ubicará la futura escuela de Selva. Un informe técnico independiente elaborado por un ingeniero concluye que el terreno donde se proyectará la nueva infraestructura escolar no presenta un riesgo significativo de inundación, despejando así una de las principales polémicas que han rodeado al proyecto. Según el estudio, basado en datos de la Dirección General de Recursos Hídricos, la parcela situada en suelo rústico no está catalogada como zona inundable ni potencialmente inundable. Por tanto, no le es de aplicación el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, una cuestión clave en el debate sobre la idoneidad de este emplazamiento.

Eso sí, el informe no se basa únicamente en esta información sino que incluye también un análisis hidrológico-hidráulico detallado para valorar el comportamiento del terreno ante lluvias extremas con periodos de retorno de 100 y 500 años. De hecho, esta era una de las peticiones la Plataforma Salvem es Putxet, que alertaba de los posibles riesgos de inundación del terreno. Así, los resultados indican que la parcela rústica se ve mínimamente afectada en una pequeña zona de su esquina sureste, donde el agua podría alcanzar calados próximos a los 40 centímetros, sin comprometer significativamente su uso. En cuanto a la parcela urbana situada en la calle Germanes Sastre, sí se ve atravesada por las avenidas de agua en esos escenarios extremos, aunque también con niveles poco relevantes. El estudio detecta una mayor acumulación de agua en zonas más bajas de la manzana, como el sótano de la empresa Kollflex y una zona verde en el cruce de la carretera de Lluc con la calle Germanes Sastre. No obstante, se señala que ya existe un sistema de drenaje en ese punto, que no fue tenido en cuenta en la modelización, pero que en la práctica contribuye a reducir el impacto de las lluvias. El informe incluye también recomendaciones técnicas para futuras construcciones, como la conveniencia de elevar los edificios en caso de no poder ubicarlos fuera de las áreas potencialmente afectadas, y la importancia de contar con un sistema eficiente de recogida de aguas pluviales para disminuir la escorrentía superficial. En cualquier caso, se insiste en que el solar previsto no entra dentro de las zonas consideradas inundables por la normativa vigente y supone un respaldo técnico importante al proyecto. Ahora, manos a la obra Francesca Marí La idoneidad del solar escogido por el Ajuntament para ubicar el nuevo centro escolar ha sido motivo de controversia desde hace meses. La plataforma Salvem es Putxet alertó de la posibilidad que los terrenos estuvieran en una zona inundable. El informe ahora descarta esta opción, por lo que se entiende que el Ajuntament ya debe formalizar su compra. Una vez salvados estos obstáculos es hora de que ambas partes se sienten y diseñen el mejor plan educativo para el municipio.