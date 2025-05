El granizo y las intensas lluvias dañan los cultivos de verano en el Llevant

Los últimos episodios de precipitaciones con intensas lluvias y granizo han hecho mella en los cultivos agrícolas en algunos puntos del Llevant de Mallorca, en especial a la zona de sa Vall de Manacor y también en Sant Llorenç.

Las producciones hortofrutícolas de verano, especialmente las primerenques, han sido las más afectadas, sobre todo melones, calabacines, sandías y tomates. Así lo confirma uno de los productores afectados, Guillem Adrover, de S’Hort de sa Vall. A través de sus redes sociales, la marca -que pertenece al grupo Terracor- alertaban a sus clientes que estos han sido días complicados, con casi 200 litros de agua y granizo en los últimos diez días.

Adrover recuerda que solo el pasado viernes, en Manacor cayeron 92 litros en una hora y media. «A ello añadimos el granizo del lunes con unos registros de 65 litros», lamenta. Estas intensas precipitaciones han afectado el 25 % de la producción primerenca del verano que bien se ha perdido o costará mucho en recuperarse. «Todavía tenemos campos inundados con el problema que ello conlleva de hongos o raíces podridas».

Guillem Adrover añade que todavía no han hecho balance de las pérdidas económicas debido a este episodio de lluvias, pero explica que si bien no son un gran número de quilos de frutas y verduras afectadas «sí que son importantes económicamente ya que son las primeras de la temporada, cuando los precios son más elevados». «Hay campos de cultivos que hasta dentro de una semana no podremos ver las consecuencias reales», añade el responsable de s’Hort de sa Vall.