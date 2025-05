Magaluf cambia de cara: dunas y un oasis con 48 palmeras

Magaluf afronta un importante cambio de cara en una apuesta por la sostenibilidad. La primera fase de la remodelación del paseo marítimo incorpora la creación de un entorno natural con dunas de bajo impacto visual, plantación de palmeras y de flora resistente a la sequía, así como un sistema de recogida y aprovechamiento de aguas para reducir el uso de potables. Las obras cuentan con una subvención de 4 millones de euros, procedentes de los fondos europeos. Las dunas, que no superan los 80 centímetros para evitar el impacto visual, se han delimitado con una plantación de cañizo y otras especies. Se ha sembrado un total de 48 palmeras agrupadas en pequeños oasis.

Otra de las apuestas del proyecto es la instalación de un sistema de recogida de pluviales que se procesan in situ en pequeñas depuradoras. El agua obtenida sirve para el riego de la vegetación dunar. Las duchas de la playa cuentan con lavapies que se abastecen de agua salada, extraída de la capa freática de la propia playa. De esta manera se apuesta por reducir, al máximo, el consumo de agua potable de la red ordinaria. Estas obras cuentan con la subvención de los fondos Next Generation pero además se ha incorporado un millón de euros más procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Las obras avanzan a muy buen ritmo con el objetivo de no entorpedecer la nueva temporada turística.

El arquitecto municipal, Pep Lluis Mosterio, ha explicado que «hemos plantado 48 palmeras y hemos roto la linealidad. Antes estaban colocadas en hileras y ahora se han hecho pequeños grupos. También hemos puesto mimbre natural, sin ningún tipo de hierro, por tanto se puede pasar. Optamos por este medio natural».

Así ha añadido que «al tener una subvención de los fondos europeos hay una serie de medidas ambientales que nosotros cumplimos con las dunas y con la recogida de aguas pluviales. Es una recogida lineal que va a parar a una depuradora, con unos depósitos y desde aquí tenemos agua para regar. Asimismo tenemos dos tipos de duchas, las altas con agua potable pero las bajas, para los pies, se alimentan de agua marina». El Ajuntament informa que la primera fase de remodelación se inaugurará el 22 de junio.