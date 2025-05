Tensión política en Bunyola por la instalación de una placa en honor a los Caídos

Bunyola vuelve al centro de la controversia política tras reactivarse el debate por la instalación de una placa en memoria de los Caídos por la Guerra Civil. La iniciativa, promovida por Vox y aprobada en noviembre de 2023 con el apoyo del PP, fue impulsada bajo el mandato del entonces alcalde popular Juan Antonio Riera. Año y medio después, y con la pieza ya lista para ser colocada, su futuro es incierto.

El cambio de contexto político ha sido clave. La actual alcaldesa, Marian Serralta (PP), gobierna ahora en minoría tras romper el pacto con SomAVI - El Pi. En el último pleno, celebrado esta semana, Esquerra Oberta (EOB) presentó una moción de urgencia para frenar la instalación. Sin embargo, la marcha anticipada de dos regidores impidió su debate, al no cumplirse el quórum necesario para tratar propuestas urgentes. Desde EOB rechazan frontalmente la iniciativa, mientras que la alcaldesa ha declarado que el consistorio aún no ha tomado una decisión definitiva. Según el acuerdo original, la placa no debía incluir cruces ni simbología de ningún bando, y pretendía homenajear a todas las víctimas del conflicto.

Vox, por su parte, acusa al PP de ceder ante EOB: «Tienen un pacto encubierto y están aceptando propuestas ajenas como una guía de lenguaje inclusivo, un protocolo contra las violencias machistas o ayudas a entidades catalanistas como Amics de la Bressola», denuncia la portavoz Maria José Verdú.