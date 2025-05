Circaire celebra 10 años haciendo vibrar a Alcúdia

La décima edición de Circaire está llenando, este fin de semana, las calles de Alcúdia con un festival en el que el circo contemporáneo es el gran protagonista. Se trata de un evento que celebra varias efemérides porque, además de cumplir diez años, coincide con el 20 aniversario del Circ Bover y con los 25 años del Auditori d’Alcúdia.

Para hacerse una idea de la magnitud de Circaire basta con repasar sus cifras. Este año participan 23 compañías y se llevarán a cabo 37 funciones, entre el jueves y hasta este domingo. Los artistas proceden de Argentina, Francia y Suiza, además de siete comunidades autónomas españolas. Además, Circaire está nominado a la mejor labor de producción en los Premios Talía 2025, que otorga la Academia de Artes Escénicas de España y cuya gala se celebrará el próximo 12 de mayo. Uno de los mayores fuertes de Circaire en el transcurso de estos diez años ha sido sin duda la respuesta del público y, por esta razón, los organizadores del evento han querido rendir homenaje a este público tan fiel con diferentes sorpresas.

La inauguración del viernes por la tarde ya dio buena muestra que este año no sería una excepción y las diferentes funciones contaron con una notable presencia de seguidores. Una de las actuaciones más reseñables fue la de Wilbur, el payaso acrobático que se ha popularizado por su participación en el programa televisivo del Gran Prix del Verano y que hizo las delicias de las familias que acudieron al Auditori d’Alcúdia.

El Espai Circaire y la Carpa del Circ Bover han sido otros puntos de atención durante estos días, además de los espectáculos en la vía pública. Este sábado, desde las once de la mañana y hasta la noche se han sucedido las funciones en estos distintos lugares, algunos con entrada libre y otros con entrada, que se pueden adquirir a través de la página web de circaire.com. Mayores y pequeños lo pasan en grande con la compañía Sienta la Cabeza, Guay!! Not??, Maku Fanchulini, Valery Show, Balbál, Keep Company, Barré, Uparte, Manel Rosés y Spunky Clappers, además del espectáculo itinerante de The Bike Clickbox por el centro de Alcúdia.

Para este domingo se ha confeccionado un extenso programa que también finalizará de noche. Entre las actuaciones resalta la del Payaso Cacovachi, a las 13 y 17 horas en el Espai Circaire, ubicado cerca del Pont de la Vila Roja. El argentino Fernando Cavarozzi encarna a Cacovachi, un personaje que nació en 1985 y que ha actuado como payaso de calle y después en el Circo Vachi, del que fue propietario. Sus actuaciones se han podido ver en España, Francia, Reino Unido y Holanda, entre otros.

El Port d’Alcúdia también tomará protagonismo esta domingo con varias representaciones en el espacio Circ a la Fresca que está ubicado en el paseo marítimo. El Auditori acogerá a las 19.30 horas la gala de los 20 años del Circ Bover y la edición de este año echará el cierre a partir de las 21 horas con la compañía PD Rentaplats que actuará en el exterior del Espai Circaire.

Estos días también se puede disfrutar en las calles de Alcúdia de la exposición Som Circaires, que repasa estos diez años de espectáculos circenses que han tenido la ciudad y la zona del Port como escenario principal y a un público entregado.