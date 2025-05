«Aquesta campanya cerca que la gent surti a passejar per Manacor»

Manacor ja ho té tot a punt per a una nova edició de la seva ja consolidada campanya comercial ‘Manacor Encantat’. Una proposta que combina cultura i comerç i que cerca no només potenciar les compres, sinó també fomentar la cultura local. «L’aposta d’aquest govern és vincular comerç amb cultura, per tal de fer que la gent participi, surti al carrer i passegi pel nostre poble», assegura la regidora de Promoció Econòmica, Paula Asegurado.

Aquest any, tal com ja es va fer en l’edició anterior, la proposta es consolida amb dates fixes i amb un fil conductor clar, les Rondalles. «Hi ha actes per a totes les edats, amb la intenció que tothom hi trobi el seu i surti a gaudir de Manacor», matisa Asegurado. Entre els actes més destacats, la II Cursa inclusiva Manacor Encantat, que se celebrarà el dissabte 17 de maig a les 18.30 hores i «a la que animem a tothom a participar a peu, amb patinet, cadira de rodes... és una cursa per a tothom», destaca la regidora. A més, els cent primers inscrits tindran una camiseta de regal. «Serà més que una cursa, una gran festa». També hi destaca el mercadet d’artesans del fang i terrissers que es durà a terme a la plaça de les Verdures el 7 de juny «amb el doble objectiu de promocionar també aquest espai» o la Vermutada, del dia 17 de maig, entre moltes altres propostes. «La resposta de la gent sempre ha estat bona i, per tant, el balanç de la campanya és molt positiu», reconeix Asegurado. En aquest sentit, també s’han rebut propostes d’escoles per a visitar en una ruta guiada les grans protagonistes i principal atractiu d’aquest projecte; les set grans figures dels personatges de les Rondalles.