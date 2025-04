El PSOE acusa al alcalde de Santa Margalida de «favorecer a familiares» al comprar un solar de 600.000 euros

La Agrupación Socialista de Santa Margalida ha acusado al alcalde Joan Monjo de estar implicado en un presunto intento de beneficiar a familiares directos mediante una operación urbanística que consideran «profundamente irregular». Según el PSOE, Monjo habría intervenido en la tramitación de una expropiación y una compra de terrenos en Son Serra con claros conflictos de interés, en una maniobra que, afirman, podría tener consecuencias legales y patrimoniales para el Ajuntament.

El partido socialista sostiene que la operación en cuestión consiste en la compra por parte del consistorio de cerca de 3.000 metros cuadrados del Carrer Llarg de Son Serra, por un importe superior a los 600.000 euros. Esta expropiación —que se prevé aprobar en el pleno municipal del próximo viernes— se sumaría a la adquisición anterior de una parcela contigua del mismo tamaño, dentro de un plan promovido por el alcalde para convertir un amplio pinar en zona verde pública. Lo que inicialmente se presentó como un proyecto de recuperación de espacios para uso ciudadano, asegura el PSOE, ha derivado en una actuación dirigida a favorecer económicamente a familiares del propio Monjo.

El alcalde Joan Monjo, por su parte, niega cualquier irregularidad: «De todas maneras va a pleno el viernes y me abstendré totalmente del tema. Hay un regidor que se encarga y es una expropiación que quedó en las normas hace 39 años. Lo del PSOE son mentiras. Los terrenos no son míos, son de familiares. ¿Es que si son familiares míos no se puede expropiar? Yo no tengo ningún interés, como ellos dicen».

La denuncia socialista se apoya en un informe firmado por varios técnicos municipales, el cual —según el PSOE— alerta de múltiples irregularidades en el expediente. En dicho documento, los funcionarios detallan que el expediente se inició en 2022 con unos criterios de adjudicación definidos por el propio alcalde, y que estos criterios solo los cumplía una finca vinculada a su familia. Según el PSOE, en noviembre de 2024 se presentó una escritura de aceptación de herencia que acreditaba que dos familiares del alcalde eran propietarios del 50 % de esa parcela, hecho que, en su opinión, desmonta cualquier apariencia de imparcialidad en la operación.

El PSOE denuncia que Joan Monjo participó activamente en todas las fases del procedimiento, desde el diseño de los pliegos hasta la selección de las fincas, sin abstenerse a pesar de su vínculo familiar directo con los propietarios. Esta actuación, afirman, vulnera la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a los cargos públicos a abstenerse en casos de conflicto de intereses. Según los socialistas, los técnicos advierten que estos actos podrían ser «nulos de pleno derecho o, en el mejor de los casos, anulables».

En su denuncia pública, el PSOE destaca además que la finca objeto de la expropiación ya había estado relacionada con Monjo en el pasado. Aseguran que fue adquirida en 2005 por una sociedad que entonces pertenecía al propio alcalde, y que la transmisión actual a sus familiares fue inscrita de forma extemporánea, justo antes de que concluyera el plazo de licitación. «Todo indica una planificación calculada para encajar la operación en beneficio de su entorno familiar», afirma el grupo socialista.

Otra de las críticas del PSOE se centra en la tasación de los terrenos, que fue encargada a técnicos externos en lugar de utilizarse los recursos del Consell de Mallorca o el propio personal municipal. De hecho el informe técnico señala que técnicos de la administración insular deberían de revisar la tasación. Esta decisión, denuncian, refuerza la opacidad de todo el proceso. También reprochan que en enero de 2025 el alcalde delegara la tramitación del expediente en un concejal concreto, en lugar de en el primer teniente de alcalde del Partido Popular, lo que consideran una maniobra para sortear los controles habituales.

Ante estos hechos, el PSOE exige la paralización inmediata de todo el procedimiento vinculado a esta finca, la revisión de oficio de los actos administrativos implicados y una auditoría externa de la valoración económica. También reclama explicaciones públicas por parte del alcalde y de su socio, el Partido Popular, y advierte que si este último grupo —que cuenta con ocho concejales— vota a favor de la aprobación del expediente, se convertirá en «cómplice directo de una operación que pone en riesgo el interés general».

«Es evidente que el alcalde ha actuado de forma interesada y que ha intentado ocultar la relación de su familia con la finca», ha declarado el portavoz socialista. «Los hechos que denunciamos son muy graves y podrían derivar en responsabilidades legales. El PP no puede seguir mirando hacia otro lado». El PSOE de Santa Margalida, con el apoyo del PSIB, anuncia que está estudiando acciones legales si el expediente sigue adelante. Asegura que no permitirá que «el patrimonio municipal se ponga al servicio de intereses particulares», y reclama transparencia y responsabilidad en la gestión pública.