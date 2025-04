«Lo único que quiero es que mi hija esté bien, por eso no puedo rendirme»

«Claudia es una luchadora. Cada día combate una epilepsia severa que le pone la vida en pausa. Pero no ha perdido la sonrisa… ni las ganas de vivir». Con esta introducción, el Banc del Temps de Sencelles ha lanzado un vídeo que define como «un grito de ayuda» para dar a conocer la historia de una familia mallorquina que lucha por sacar adelante a su hija. El objetivo de la nueva «misión» de este colectivo que surgió como un sistema organizado de ayuda mútua entre vecinos en un pueblo de Mallorca, es ayudar a recaudar los 60.000 euros que necesita para costear una operación que es la última esperanza para combatir una epilepsia que se resiste a todos los tratamientos conocidos.

Fany, madre de Claudia, es quien cuenta en primera persona la historia de lucha personal que comenzó hace 13 años, cuando a los pocos meses de nacer su hija se dieron cuenta de que algo no iba bien. «Hacía gestos raros, le hicieron una resonancia y descubrieron que tenía una malformación en el cerebro, una corteza frontal lisa, sin rugosidades». Esta condición le afecta en la psicomotricidad y en el lenguaje.

Esta madre coraje se dedica a la música y es su voz entonando el tema principal de ‘Mamma Mía’ mientras anima a su hija a recorrer unos metros de calle con un andador especial y con esfuerzo, la que se escucha en las primeras escenas del conmovedor vídeo con el que da a conocer su situación. «Claudia puede tener 16 o 18 crisis en un día; cuando le da una crisis a veces se pone rígida, otras convulsiona, otras se queda desconectada, como ausente, o tiene espamos». Estas crisis provocan un agotamiento en la persona que las padece pero Clàudia «cuando no tiene crisis, tiene muchas ganas de hacer cosas, de caminar aunque esté muy casada, de sonreír…».

Fany trabaja de tarde para estar el máximo tiempo posible al cuidado de sus hijas. No está sola en este enorme esfuerzo diario por atender las necesidades de Clàudia, que ahora mismo es totalmente dependiente, con una capacidad del 4 por ciento. Pero lo ha estado. «El padre biológico de Claudia no pudo soportar la situación y se marchó», explica Fany, quien tuvo que hacerse cargo de la niña sola durante unos años hasta que conoció a Vicent, su actual marido, padre de su segunda hija y padre adoptivo de Clàudia. «Le pregunté textualmente si estaba seguro de quererse meter en este marrón y me dijo que sí; nos lanzamos y Vicent fue la primera persona que logró sacarle risas a Clàudia».

La situación de dependencia de Clàudia no ha sido siempre tan severa. En sus primeros años de vida hubo progresos, pero con las constantes crisis ha ido perdiendo todo lo aprendido y su autonomía.

La necesidad de recaudar 60.000 euros para costear una operación que no cubre el sistema sanitario es simple: la epilepsia de Clàudia no responde a ninguno de los tratamientos que han probado a lo largo de sus 13 años de vida. «Hemos probado todas las medicaciones existentes, solas y en distintas combinaciones, sin resultados; ahora lleva un estimulador bagal, una especie de marcapasos, pero tampoco está dando resultado», explica Fany. «Solo nos queda intentar esta operación, pero cuesta 60.000 euros que no tenemos; como cualquier madre y cualquier padre, yo lo único que quiero es que mi hija esté bien, lo mejor posible, y por eso no puedo rendirme». der más allá de Mallorca.