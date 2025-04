Dudas sobre cómo se podrá reservar y pagar para usar la zona de caravanas de Son Serra de Marina

El Ajuntament de Santa Margalida ha establecido una tarifa de 16 euros por día para las autocaravanas, vehículos camper y similares que quieran pernoctar en el solar que ha acondicionado para este fin en Son Serra de Marina. Sin embargo, no está clara la fórmula como deberán hacer la reserva de estacionamiento y abonar el pago por pernoctar en el solar municipal los caravanistas que estén interesados en hacer uso de este nuevo espacio.

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, propone que sea alguna de las asociaciones del municipio quien gestione esta nueva área de servicio para caravanas «y con lo que recauden puedan tener ingresos para sus actividades».

La sorprendente solución que propondrá el alcalde ante el pleno municipal que se celebra esta semana viene justificada porque «no nos ponemos de acuerdo con los técnicos en el sistema de pago que debemos implantar para los usuarios del solar de caravanas; se podría hacer por bizum pero no lo vemos claro, así que propondré que alguna de las asociuaciones o clubs de Santa Margalida se haga cargo de la vigilancia del solar para poder hacer el cobro por estacionamiento y pernocta in situ».

El acondicionamiento de este solar - que ha sido aplanado y dotado de conexiones para recarga de agua y de electricidad para pequeños aparatos, así como de sistemas para la evacuación de las aguas grises - tiene como objetivo ofrecer una alternativa a los caravanistas, después de que, en noviembre de 2023, el Ajuntament de Santa Margalida aprobara la prohibición de estacionar en los núcleos costeros de Can Picafort y Son Serra de Marina a todos los vehículos superiores a 2,1 metros de altura y 5,2 de longitud. Este solar está en mitad de la urbanización, aún cerca del mar. Tiene cabida para 25 vehículos y ha sido dotado de sistemas para vaciar las aguas grises y para repostar tanto agua potable como electricidad.

Quejas vecinales

Con esta medida incorporada en la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno, el consistorio margalidà ponía fin a la proliferación de vehículos que aparcaban en las calles de la primera línea, frente al mar, los meses de verano, una actividad creciente que provocó las quejas de los residentes de viviendas situadas en las calles frente al mar.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Xisco Bergas, ve con buenos ojos la solución «siempre y cuando sea viable legalmente; si los técnicos consideran que no lo es, el equipo de gobierno tendrá que buscar otro modo de gestionar el servicio».