Duelo en Montuïri por la muerte de Pere Sampol

Banderas a media asta y un minuto de silencio este lunes 28 de abril en el Ajuntament de Montuïri en recuerdo a unos de sus vecinos más conocidos, comprometido y uno de los grandes referentes nacionalistas Pere Sampol, que falleció este viernes 25 de abril por la noche a los 73 años tras una larga enfermedad. Su despedida tendrá lugar este domingo día 27 de abril de las 15 a las 19 horas en el cementerio de la localidad. Més per Montuïri ha organizado, en este espacio, un acto de homenaje a las 17.30 horas, abierto a todo el mundo.

El pueblo que le vio nacer recuerda con mucho cariño y respeto a esta «gran persona» y con independencia de ideologías los vecinos destacan su compromiso y activismo social así como la defensa de la cultura. Quien le conoció muy bien es la actual alcaldesa, Paula Maria Amengual que ha expresado hoy su profundo pesar por la muerte de Pere Sampol, quien fuera regidor del Ayuntamiento de Montuïri, número dos del Govern de Francesc Antich, conseller de Economía e Industria y senador autonómico.

Amengual ha señalado que su tristeza va más allá de la pérdida de un referente político, ya que mantenía con Sampol una relación personal muy estrecha: «Me siento cerca de familia, pero más allá de haber perdido una figura política de primer orden, he perdido al tio Pere. Somos familia que se elige, familia de bien cerca. Me he criado con él».

Aunque no les unía un lazo de sangre, Amengual ha explicado que la relación era de auténtico parentesco: «No somos familia de sangre, pero son el tio Pere y la tía Joana y sus hijos son como mis primos». La alcaldesa ha querido subrayar que ahora piensa, sobre todo, en la parte más íntima de su vínculo: «Hay muchísimas cosas que podría destacar de él, pero ahora pienso en la parte personal».

La actual alcaldesa también ha recordado la influencia decisiva de Sampol en su carrera política. Cuando surgió la posibilidad de encabezar la candidatura de Més per Montuïri, Amengual encontró en él un apoyo fundamental: «Cuando yo era niña, mi padre estaba en el PSM y mi padre murió en 2021. Yo quien tuve cerca a la hora de decidirme si presentarme o no fue a Pere». Según relataba, las conversaciones que mantuvo con él fueron clave: «Las charlas que tuve con él fueron cruciales para decidirme a presentarme para encabezar la propuesta de Més per Montuïri».

Amengual ha destacado que Sampol era plenamente consciente del papel que desempeñaba tanto en la política municipal como autonómica: «Era una persona muy convencida, con ideas muy firmes. Era imposible no escucharle cuando hablaba». Además, ha recordado su lucha por un mejor sistema de financiación para Baleares: «Defendía seriamente lo que creía toda su vida. Quería una autonomía fuerte y un comercio local y potente. Hizo mucha faena».

Más allá de su carrera institucional, Amengual ha remarcado el aprecio que Sampol se ganó en Montuïri: «Era una persona muy querida en el pueblo. Más allá de las diferencias políticas, fue una persona educada». Para la alcaldesa, Sampol representaba una forma de entender el debate y la política que hoy se echa de menos: «Era de esas personas que ahora se han perdido. No esquivaba una buena conversación, ni un debate, ni una discusión».

Dentro de la agrupación de Més per Montuïri, su aportación era igualmente valiosa: «Era una persona muy activa. Cuando hablábamos de temas concretos y locales, tenía la capacidad de ponerlo en un contexto global y clarificarlo mucho». Amengual ha confesado que para ellos, hablar con Sampol era «garantía de encontrar soluciones». Por ello, ha reconocido que su pérdida también ha afectado profundamente a toda la agrupación: «Estamos afectados porque era un referente».

Sampol tuvo una gran implicación cultural en el municipio. Fue uno de los fundadores de la delegación de la Obra Cultural Balear en Montuïri y también de Ràdio Murta, que aunque ahora ha cambiado de manos sigue activa.

Los vecinos, con independencia de ideas políticas, le recuerdan con cariño. En el bar del campo de fútbol algunos han explicado que «era una gran persona, un gran orador y muy respetado en el pueblo. En su etapa como regidor no se le conoce ningún problema».«Hay pocos como el», era otro de los comentarios que se han oído a lo largo de esta mañana. También se ha aplaudido su etapa «como senador o diputado».

Jaume Bauzà, conseller de Turisme, como vecino de Montuïri considera que "no se entiende la política de los últimos treinta años sin Pere Sampol. Fue un defensor de sus ideas de manera vehemente, contundente y apasionada«. También ha recordado su etapa como regidor. Aparte de las discrepancias políticas, Bauzà ha destacado que ha sido »un gran político".