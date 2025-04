Tirme amplía y moderniza la estación de transferencia de residuos de Alcúdia

Tirme está ejecutando una modificación de la estación de transferencia Nord de Alcúdia, un proyecto con una inversión de 3,7 millones para modernizar las instalaciones y optimizar el proceso de gestión de residuos municipales de la zona norte de Mallorca.

Esta planta presta servicio a los municipios de Alcúdia, Pollença, sa Pobla, Santa Margalida y Muro y sus respectivas áreas de influencia. La previsión es que las obras finalicen en junio, aunque la dirección insular de Residuos del Consell ya ha reabierto la planta.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, han visitado este viernes la instalación acompañados por el director general de TIRME, Antonio Pons, para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo. Galmés ha destacado «la necesidad de estas obras de ampliación en unas instalaciones que se habían quedado obsoletas y sin capacidad para la recepción de la recogida selectiva de los municipios asignados».

La ET de Alcúdia está operativa desde 1997. Desde su puesta en marcha hace más de 20 años, no se había realizado ninguna ampliación. «Hace más de cinco años que se tenía que haber ampliado, porque se había quedado pequeña ante el aumento de entradas de camiones que realizan el servicio, especialmente en verano, cuando se formaban largas colas de espera», ha añadido. Por su parte, Bestard ha remarcado que la modernización de la ET de Alcúdia «era una prioridad de nuestro departamento, para poder contar con una instalación totalmente renovada que permitirá agilizar la descarga de residuos, evitando las largas colas de espera, y por otra parte, gestionar de manera más eficiente las distintas fracciones de residuos».

«Esta modificación de la estación de transferencia de Alcúdia, prevista en el Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de 2019, es imprescindible para poder adaptarse a las necesidades actuales y disponer de una planta que permita recepcionar de manera óptima las cantidades de recogida selectiva en todas sus fracciones», ha añadido Bestard.

El proyecto

Antes de la realización de las obras, en la estación de transferencia de Alcúdia había dos puntos de descarga independientes para compactar y transportar fracción resto, los envases y el papel. El proyecto de ampliación que se está ejecutando prevé la instalación de tres puntos de descarga con compactadores de alta capacidad, en sustitución de los actuales, que darán servicio a las tres fracciones de entrada de forma indistinta. También se instalará una tolva para el almacenaje de vidrio. De este modo, se pasará de una capacidad de tratamiento de 120 toneladas/hora a 270 toneladas/hora, más del doble que hasta ahora.

Asimismo, se están llevando a cabo toda una serie de actuaciones que permitirán un mejor funcionamiento de la estación, como la instalación de una segunda báscula; la construcción de un almacén para residuos y de vestuarios para el personal; y la modificación y mejoras en el edificio de control, entre otras.

Poda y compostaje

Por otra parte, y ante la cantidad de restos de poda que entran en este servicio público, el proyecto de actividades de la ET de Alcúdia prevé modernizar la campa de restos de poda, que seguirá dando el servicio de recepción de residuos vegetales, tal y como se venía haciendo hasta ahora, para poder triturar y almacenar temporalmente este tipo de residuo hasta su transporte a las plantas de compostaje.

Mallorca dispone de cinco estaciones de transferencia ubicadas en Calvià, Binissalem, Manacor, Campos y Alcúdia. A estas estaciones de transferencia llegan los residuos urbanos que los municipios y mancomunidades recogen en sus pueblos. Una vez descargados, los residuos se compactan y se trasladan a las plantas de tratamiento.