Medi Natural endurece las normas ante el auge de pruebas deportivas en la Serra

La Serra de Tramuntana, joya paisajística y ambiental de Mallorca y Patrimonio Mundial de la Humanidad, se enfrenta a una regulación más estricta. El auge de las competiciones deportivas ha encendido las alarmas de los gestores medioambientales y ha provocado una reacción por parte del Govern Balear, que acaba de publicar una nueva circular que endurece los criterios para autorizar eventos en este espacio protegido.

La medida, impulsada por la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, nace con un doble objetivo: garantizar seguridad jurídica a los organizadores y, sobre todo, preservar la integridad ecológica de la Serra. La nueva circular sustituye a una aprobada en el año 2018, que fijaba un máximo genérico de 2.000 participantes por prueba, pero sin aclarar si ese límite se aplicaba por modalidad, itinerario o día. La falta de concreción provocaba confusión y dejaba espacio a interpretaciones laxas.

Ahora, el Govern lo deja claro: las carreras a pie como trailrunning, duatlón, marcha nórdica o marcha senderista, tendrán un límite de 1.800 participantes por día y un máximo de 2.400 si la prueba dura más de una jornada, siempre respetando el tope diario. Además, no podrán coincidir más de 700 personas en el mismo itinerario al mismo tiempo. En el caso de las pruebas de bicicleta de montaña, el umbral diario se sitúa en 450 participantes, ampliable a 850 si dura más de un día, con un máximo de 250 ciclistas por ruta. Si el recorrido transcurre por pistas aptas para el tráfico rodado, el máximo se eleva a 550 personas al día y hasta 900 en total.

La circular recuerda que las pruebas solo pueden desarrollarse por caminos consolidados, excluyendo cualquier trazado improvisado o que no estuviera documentado antes de la declaración del Paraje Natural. También restringe el uso de música o megafonía en puntos sensibles y obliga a colocar las salidas, llegadas y zonas de avituallamiento fuera del espacio protegido o, si no es posible, en áreas pavimentadas y sin impacto acústico. Además, durante la época de cría de especies vulnerables, los eventos no se autorizarán o deberán modificarse.

Cada prueba necesitará una autorización expresa, con una solicitud presentada al menos dos meses antes y un informe técnico detallado que justifique su viabilidad ambiental. No se podrá publicitar ni abrir inscripciones sin esa autorización favorable, y ni siquiera las pruebas ya celebradas en ediciones anteriores estarán exentas del nuevo proceso.

Sin embargo, una de las pruebas más polémicas que se celebran en la Serra —los rallyes— queda fuera de esta regulación. El motivo: se disputan exclusivamente sobre carretera asfaltada, que no forma parte del ámbito protegido. Pese a que son eventos especialmente sensibles desde el punto de vista del ruido y la seguridad, su exclusión se justifica legalmente por el tipo de trazado en el que se desarrollan.

La publicación de esta normativa coincide con un momento de intenso debate social. Este sábado se celebrará la Mallorca 312, la carrera ciclista más multitudinaria de la isla, con 8.500 participantes inscritos y un recorrido que atraviesa buena parte de la Serra. Entidades como Tramuntana XXI han puesto en duda la idoneidad de permitir este tipo de eventos en espacios naturales tan delicados, aludiendo tanto al impacto ambiental como a las molestias que generan en los pueblos por los que pasan. Aún así, la normativa actual no afecta a la Mallorca 312, que como los rallyes discurre íntegramente por la carretera.

La polémica no es nueva. En noviembre de 2024, la celebración de la Mallorca by UTMB, una carrera de montaña con 3.400 participantes, ya generó críticas cuando se vieron largas colas de corredores obligados a esperar en senderos estrechos, incapaces de absorber tanto flujo humano. El episodio evidenció la saturación que pueden provocar este tipo de pruebas cuando no se ajustan a la capacidad real del entorno.

Ante este contexto, el Govern ha anunciado que ya está en marcha un estudio de carga ambiental que determinará cuántos eventos y de qué tipo puede soportar realmente la Serra de Tramuntana sin poner en riesgo su conservación. Hasta que se conozcan sus resultados, la nueva normativa actuará como un primer dique de contención.