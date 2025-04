El concejal de Vox en Lloseta se da de baja del partido por desavenencias con Madrid

El concejal de Vox en Lloseta, Jordi Subirana, ha anunciado que se da de baja del partido y pasa a ser concejal no adscrito en el Ajuntament de Lloseta. Subirana señala que ha tomado esta decisión «a la que esperaba nunca llegar, por desavenencias con el partido; estos problemas no vienen de ahora, llevo meditándolo hace unos cuantos meses, con ilusión y esperanza de que hubiera cambios y no tuviera que tomar esta decisión».

Al igual que han hecho otros concejales en municipios como Alcúdia y Esporles, Subirana deja la militancia de Vox pero no su acta como concejal. «He tomado esta decisión viendo el rumbo en el que van las cosas y las decisiones que se han tomado últimamente, con órdenes que vienen dictadas desde Madrid y que a veces han tratado de hacerme votar en contra de los intereses de los ciudadanos de Lloseta que me eligieron», ha explicado. Asimismo, Subirana ha dado las gracias «a todos los votantes que depositaron su confianza en mí y decirles que voy a seguir trabajando más que nunca para ellos y para todos los Llosetines; quiero dar las gracias también a compañeros y amigos del partido que me han dado su apoyo ante esta dura decisión», concluye en un comunicado.

Aunque no ha concretado qué temas han causado las desavenencias con el partido, Subirana ha mostrado su decepción por la postura de Vox ante el tema de las personas que viven en autocaravanas. «Yo mismo he vivido dos años en una autocaravana y he tenido una buena relación con asociaciones de caravanistas que me han felicitado por mi gestión sobre esta situación a la que muchas personas se acogen por necesidades, pues en Mallorca no hay viviendas suficientes ni asequibles, a no ser que estén okupadas».

Finalmente, Subirana señala que «continuaré votando y tomando las decisiones que considere más beneficiosas para los vecinos de Lloseta» y advierte de que el malestar con la directiva nacional de Vox se extiende a «otros compañeros de la Part Forana a lo que han apartado de sus puestos, como ha ocurrido en Andratx, Santa Maria, Esporles, Calvià y Alcúdia».

Cabe recordar que Jordi Subirana fue uno de los concejales de la formación que se mostró crítica con la dirección de Vox cuando salieron a la luz las desavenencias entre el partido y un grupo de cinco diputados "críticos" en el Parlament balear. Sin embargo, aclara que no todos los que ahora han sido apartados, formaban parte del grupo de la Part Forana que pedía a Madrid que nombrara una gestora en Baleares.

