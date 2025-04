Críticas vecinales por no permitir aparcar en el patio de la escuela en vacaciones

La decisión del Ajuntament de Bunyola de no habilitar el patio del CEIP Mestre Colom como aparcamiento durante los periodos vacacionales ha generado malestar entre los vecinos del municipio, que lamentan la pérdida de plazas disponibles en pleno centro del pueblo.

Hasta ahora, el recinto escolar se abría temporalmente durante vacaciones escolares para aliviar la escasez de aparcamiento en el casco urbano. Sin embargo, el consistorio ha decidido mantenerlo cerrado tras haberse producido varios episodios de vandalismo mientras el espacio estaba abierto. «Ante los actos incívicos que se han producido recientemente y para garantizar un espacio seguro durante las actividades de la Escuela de Pascua, el aparcamiento de la escuela de Bunyola permanecerá cerrado», ha comunicado el Ajuntament. Los vecinos, en contra lamentan que «por culpa de unos pocos, pagamos todos».

La medida ha reactivado las críticas vecinales, especialmente por la falta de alternativas. Desde la oposición, Esquerra Oberta de Bunyola (EOB) ha recordado que siguen cerradas 37 plazas de aparcamiento en la primera planta de Can Gual. «No entendemos por qué el equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene cerradas 37 plazas de aparcamiento en la primera planta de Can Gual que costaron 316.000 euros. ¿Por qué no se han abierto? ¿Qué previsión tienen para abrirlas? ¿Nos podemos permitir tener 37 plazas cerradas desde hace más de un año y medio?», han manifestado en un comunicado.

Aunque desde EOB consideran que «el patio de la escuela no tiene que ser un aparcamiento», lamentan que el Ayuntamiento no haya ofrecido soluciones a una problemática de falta de plazas.