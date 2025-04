El Ajuntament de Pollença valora limitar el acceso en coche al Calvari por la saturación

El Ajuntament de Pollença está valorando la posibilidad de restringir o limitar el acceso de vehículos al Oratori del Calvari, uno de los puntos más emblemáticos y visitados del municipio, tras las quejas vecinales por la creciente saturación de tráfico en esta zona.

Según las denuncias de los residentes que han recogido medios municipales, numerosos turistas que alquilan coches optan por subir en vehículo, en lugar de hacerlo a pie como la mayoría de visitantes, generando molestias y alterando la tranquilidad del entorno.

Sistema ACIRE

El alcalde, Martí March, ha explicado esta semana que se convocará una reunión con la Policía Local para estudiar posibles soluciones. No obstante, ha avanzado que se descarta, por ahora, implantar un sistema ACIRE exclusivo para residentes: «No es fácil de resolver porque no podemos tener a un policía allí todo el día. Tenemos que encontrar un sistema para que quien no necesita realmente subir en coche, no lo haga, pero tampoco sería justo impedir el acceso a personas con movilidad reducida», ha declarado.

Además, March ha insistido en la necesidad de evitar que el Calvari se convierta en un espacio saturado como ha ocurrido en otros enclaves turísticos del municipio como es el caso de Formentor: «No es lo que corresponde a un lugar que necesita tranquilidad».