«Ser artesano no es solo producir, sino vivir todo el proceso»

Considera que un oficio artesanal tiene que ir mucho más allá de la producción manual y cree que para poder aplicar una gestión sostenible a un negocio es obligatorio vivir también en consecuencia, «nunca por encima de tus posibilidades». Tomeu Perelló (@can_nero1) es artesano y trabaja el aprovechamiento de fibras naturales.

¿Cómo empezó en este oficio?

—Todo empezó a raíz de un curso de cultura popular que hice en la Universitat. Tras conocer la técnica me ofrecí para ‘cordar’ sillas, y hasta ahora. De esto hace más de veinte años.

¿Ha tenido algún referente en su entorno en quién inspirarse?

—Mi familia nunca se ha dedicado a este sector. He ido buscando testimonios y algo de memoria histórica para guiarme. En este sentido recuerdo que enseguida que me interesé por este mundo pensé en Madò Maria, la abuela de un compañero que trenzaba sillas con bova y quién me contó un poco su trabajo. Después conocí la Associació Catalana de Cistelleria y allí sí que conocí referentes y maestros que conservan este oficio y que me han permitido mejorar y aprender. Además valoro mucho establecer sinergIas con otros compañeros y nutrirnos unos a otros, tengo las puertas abiertas en este sentido.

¿Cómo definiría el trabajo de artesano?

—La idea de un artesano era solucionar problemas cotidianos y, hacerlo con maña. Para ello debía buscar de qué recursos disponía y de qué manera utilizarlos. Yo intento hacer lo mismo; coger las técnicas antiguas y adaptarlas a la realidad de cada cliente.

¿En qué consiste su trabajo?

— Me dedico a la creación y restauración de sillas de bova y cuerda, bioconstrucción e interiorismo con caña, además de la formación. Creo que un artesano debe hacer todo el proceso, por lo que cultivo o recojo las cañas, las trato y después las coloco. Es una parte importantísima del trabajo puesto que contribuye a lo que buscamos; mejorar la economía local.

¿En qué sentido?

—El ir a buscar yo mismo las cañas implica, por una parte, más interacción con el entorno. Recojo el material de torrentes, por lo que se contribuye a su limpieza y a prevenir incendios. Además, los vecinos agradecen que ‘limpie’ sus fincas, y hablo con los payeses que cultivan para que no las quemen, por ejemplo. Además, el material que me sobra lo devuelvo al campo en forma de compuesto, intentado cerrar yo mismo el ciclo. Creo que esto es imprescindible en el trabajo de artesano, recuperar todo el ciclo y armonizarnos con el entorno y con sus tiempos.

Entiendo que los materiales son una parte importante...

—Podríamos decir que la que más. El material es la fuente, si éste es bueno, el producto saldrá bueno. En cuanto a los que yo utilizo, la caña por ejemplo es un material muy resistente a sequías y enfermedades además de tener un coste de producción muy bajo y un balance de carbono positivo. Otro aspecto importante en cuanto a materiales es que sean de aquí. Comprar cuerda de Indonesía y trenzar una silla es cero sostenible.

¿Esta filosofía le ha supuesto limitaciones en algunos aspectos?

—Sí, por supuesto. Yo no puedo aceptar proyectos de gran envergadura, por ejemplo.

¿Y se puede vivir de la artesanía?

—Creo que estamos en un momento de inflexión y de pensar como queremos enfocar el futuro. Por eso mi trabajo no solo consiste en producir sino también en expandir mis conocimientos y preparar a quiénes quieran continuar con esta tradición. Para ello creo que es imprescindible la colaboración de las instituciones públicas. Es importante concienciar a la gente sobre la calidad de los materiales de aquí, darlos a conocer y que puedan elegirlos.

¿Cuándo cree que se perdió esta esencia que busca recuperar?

— Creo que se debe a varios factores como la llegada del uso de plástico, el cambio de dinámicas de consumo y la promición de souvenir. Te hacían creer que con este oficio no podrías dejaría prosperar.

¿Cuáles son sus proyectos futuros o lo más destacados?

— Quiero normalizar la línea productiva y crear un espacio de visita y aprendizaje en mi taller para recuperar estos oficios. Además de trabajar junto a otros artesanos en la creación de una escuela de formación.

¿Y su proyecto más reconfortante?

— Aprovechar las fibras como terapia en un proyecto de salud mental fue muy especial y reconfortante personalmente.