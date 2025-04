Vecinos de Alcúdia alertan del impacto visual y ambiental de una estación de bombeo junto al mar en Bonaire

El proyecto del Ajuntament d’Alcúdia para dotar de alcantarillado las urbanizaciones de Bonaire y Es Mal Pas ha topado con los primeros escollos. Propietarios de viviendas en la residencial han presentado alegaciones contra este ambicioso proyecto debido a la ubicación que prevé para la estación de bombeo que debe recoger las aguas residuales de toda la urbanización de Bonaire e impulsarlas hacia la entrada de Alcúdia para luego converger con la red general hasta la depuradora de Maristany.

Esta estación impulsora (EBAR) está proyectada en el solar contiguo al puerto deportivo Marina de Bonaire (conocido como puerto Cocodrilo) que actualmente se utiliza como aparcamiento, recubierta con una caseta de unos 4 metros de altura.

Los vecinos están mayoritariamente de acuerdo en que se debe dotar de alcantarillado a Bonaire, que cuenta con un millar de residencias que funcionan con fosa séptica, muchas de ellas villas de lujo con piscina. Sin esta infraestructura de saneamiento, toda la urbanización está afectada desde el año 2020 por una moratoria que impide al Ajuntament d'Alcúdia otorgar licencias de obra, por tanto, los solares libres no se pueden edificar ni tampoco está permitido realizar reformas.

Sin embargo, los residentes que han realizado objeciones al proyecto consideran que la construcción de esta estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) causará un gran impacto visual, especialmente a las viviendas situadas en el Camí Vell de la Victòria, en primera línea frente al mar, que perderán sus vistas despejadas a la bahía de Pollença; pero además, temen que una avería en la estación de bombeo pueda ocasionar vertidos de aguas fecales en Sa Caleta, una zona de baño rocosa pegada a este aparcamiento y que es muy popular y apreciada entre los residentes de Bonaire y alrededores.

Tanto las alegaciones de los vecinos como el técnico que firma el proyecto, señalan que "el aparcamiento del puerto no es la ubicación técnicamente más idónea porque sitúa la cota tan solo 80 centímetros por encima del nivel del mar" en una zona donde los temporales marinos son frecuentes y en el pasado han causado grandes destrozos. Las alegaciones señalan que la cota más baja está en la desembocadura del torrente, en un solar que en el planeamiento de Alcúdia está catalogado como «espacio libre público - zona verde». En la práctica, la parcela está vallada de modo que solo se puede acceder desde el puerto deportivo y se utiliza como una marina seca.

Entre otros asuntos, los vecinos que han presentado objeciones al proyecto de alcantarillado de Bonaire cuestionan que este no contempla ninguna alternativa para la ubicación de la EBAR ni ningún estudio de su incidencia paisajística. El proyecto recoge una nota en la que el propio ingeniero redactor señala que «este proyectista considera se habían planteado otras alternativas mejores que la elegida por el Ajuntament y Ports de les Illes».

El concejal de Obras del Ajuntament d’Alcúdia, Rafel Ferrer, señala que la puesta en marcha del proyecto está pendiente de que se pronuncien otras administraciones, como Ports, Recursos Hídrics y la Demarcación de Costas. «Intentaremos rebajar la caseta y que quede lo más integrada posible, pero la estación de bombeo es imprescindible», apunta.

Vista general del puerto deportivo de Bonaire y, al fondo, la urbanización. Foto: L.O.

Los datos

Las primeras urbanizaciones en la zona de Bonaire se comenzaron a construir en los años ‘70, pero nunca se llegaron a dotar de alcantarillado; pese a ello, fueron recepcionadas por el Ajuntament d'Alcúdia décadas más tarde. Se calcula que hay un millar de viviendas en Bonaire, muchas de ellas villas de lujo con piscina, que funcionan con fosas sépticas. Desde 2020 toda la zona está sujeta a una moratoria urbanística que prohíbe otorgar licencias de obra a las urbanizaciones que no tengan alcantarillado. Bonaire y Es Mal Pas están entre ellas.

En general, los propietarios están de acuerdo en la necesidad de la red de saneamiento, sin la cual, los más de 300 solares que quedan sin construir no pueden desarrollarse. Algunos promotores llevan años instando al Ajuntament a emprender el proyecto que fue redactado en 2012 y que ahora ha sido actualizado. En 2019 el consistorio de Alcúdia desistió de su intento de que Bonaire fuera exonerado de la obligación de tener alcantarillado, ante las objeciones que interpuso Recursos Hídricos para aplicar esta excepción a la Ley balear de Urbanismo.

El actual proyecto para la construcción del alcantarillado es una obra de gran envergadura, con un presupuesto que supera los 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de casi dos años. El Ajuntament d'Alcúdia aún no ha decidido cómo se financiarán estas obras, pero no se descarta aplicar contribuciones especiales. Algunos vecinos han presentado alegaciones contra la estación de bombeo prevista junto al puerto Cocodrilo por el impacto visual que consideran que generará. El propio ingeniero redactor del proyecto considera que no es la ubicación más idónea para esta estación impulsora.