Més critica que el discurso de PP y Vox en turismo contrasta con las colas de coches en Formentor en abril

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Marta Carrió ha criticado que el discurso del Govern del PP y de Vox en materia turística contrasta con las largas colas de vehículos que se han registrado en la península de Formentor ya en el mes de abril.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X' (antes Twitter), Marta Carrió ha compartido un video, grabado este viernes, día 18 de abril, alrededor de las 12.00, en el que se observa como una larga lista de vehículos, entre los cuales se entremezclan turismos, motos y bicicletas, tratan de acceder desde el Port de Pollença al mirador de la Creueta, en la Península de Formentor.

La diputada ecosoberanista ha subido este video a su red social junto a dos mensajes en contra del Govern del PP y de Vox. Por un lado, les ha recriminado que digan que "solo hay saturación turística en determinados momentos de la temporada", lo que contrasta con las imágenes de las colas de vehículos en la península de Formentor. Y, por otro, el acuerdo que alcanzaron para la aprobación de un decreto ley que "blinda 90.000 plazas de alquiler turístico y renuncia a incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)".

Hay que recordar que hace solo una semana, el pasado viernes, 11 de abril, el Consell de Govern aprobó el decreto turístico, llamado "de medidas de contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística de Baleares", pactado con Vox.

Un decreto que, en palabras de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, los ecosoberanistas "no solo no se creen que sea de contención" si no que incide en "la previsión de que a Baleares puedan llegar unos 20 millones de turistas en 2025", lo que "supondría un incremento de tres millones respecto a 2023, cuando el PP llegó al Govern". Y esto "es una burrada", ha enfatizado.

Más aún, según Carrió, cuando el decreto aprobado elimina las medidas de "decrecimiento turístico" que había previstas en la ley de Turismo --Ley Barceló--, como el 2x1 en el intercambio privado y la amortización de plazas no adquiridas en bolsa.

En los últimos años hay que recordar que se había restringido el acceso de vehículos a Formentor desde principios de junio hasta finales de septiembre de 10.00 a 22.00 horas, plazo que se ha decidido alargar un mes más de lo establecido hasta ahora.

De este modo, a partir de este año 2025 las restricciones de acceso de vehículos a Formentor abarcarán desde el 1 de junio hasta el 30 de octubre en el mismo horario, de 10.00 a 22.00 horas.

Fue el Ayuntamiento de Pollença el que solicitó de forma expresa que se alargara esta restricción que, sin embargo, también está contemplada en el estudio de carga viaria que fue presentado por parte del Consell de Mallorca en el mes de octubre del año 2024.