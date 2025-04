Devoción y fe en el Calvari de Pollença

Pollença volvió a vivir ayer durante el Viernes Santo uno de los actos más emblemáticos y conmovedores de la Semana Santa en Mallorca: el tradicional Davallament del Calvari. Con las últimas luces del día y una gran afluencia de público —tanto residentes como visitantes—, la majestuosa escalinata de 365 peldaños fue, una vez más, el escenario de este acto cargado de simbolismo, fe y tradición.

En lo alto del Calvari, y en medio de un silencio sepulcral, se representó el momento en que el cuerpo de Cristo es descendido de la cruz. Esta escena, que rememora uno de los episodios más desgarradores de la Pasión, marcó el inicio de una procesión que discurre por la imponente escalinata hasta llegar al corazón del pueblo. El ambiente de recogimiento y respeto se vio reforzado por la interpretación coral del Miserere Crist Deus, que acompañó cada paso del descenso.

Los cofrades, con sus túnicas y faroles, portaron con solemnidad las imágenes a lo largo del recorrido, imprimiendo un ritmo pausado y cargado de emoción a cada tramo del trayecto. La escena no solo emocionó a los vecinos de Pollença, sino que también impactó a muchos de los visitantes, que descubren en esta celebración un profundo vínculo entre fe, cultura e identidad local.

Ya en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels, el acto concluyó con el tradicional sermón de La Soledat de Maria. Este discurso, cargado de fuerza espiritual y poesía, recuerda el dolor de la Virgen ante la pérdida de su hijo, y constituye un momento de introspección y recogimiento para todos los presentes. Es, sin duda, uno de los instantes más conmovedores del Viernes Santo pollencí.

Sin embargo, pese a su fuerza simbólica y su arraigo popular, la procesión no escapa a las dificultades organizativas. Uno de los momentos más delicados ha vuelto a ser la imposibilidad de sacar a la calle el paso de la Dolorosa. La imagen, que tradicionalmente portan los miembros de la cofradía de La Sang, no pudo procesionar por la falta de voluntarios suficientes para cargarla. El año pasado tampoco pudo salir por los mismos motivos y aunque la Associació de Confraries de Pollença había hecho un llamamiento semanas antes, no consiguieron los costaleros necesarios. En contraste, uno de los avances más significativos de los últimos años se consolidó en esta edición: la participación de mujeres en la procesión dentro de la Confraria de les Capes, la más reconocida de Pollença. Esta inclusión, iniciada en 2023 tras la intervención del Bisbat, marcó un cambio histórico en una tradición que, hasta entonces, había sido exclusivamente masculina.

La programación religiosa continúa este fin de semana. Hoy sábado se celebrará la Vigilia Pascual a las 22.00 horas en la parroquia de Pollença y a las 19.00 horas en la iglesia del Port de Pollença. El domingo, a las 11.00 horas, tendrá lugar la tradicional Processó de l’Encontrada.