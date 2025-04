Organizan la venta de los bienes de una mujer desahuciada en Costitx para pagar su deuda

Un grupo de vecinos de la localidad mallorquina de Costitx se ha movilizado para ayudar a una mujer de nacionalidad extranjera que el pasado 1 de abril fue desahuciada a consecuencia del impago del alquiler de su vivienda, ubicada en ese pueblo del Pla. Para ello, han organizado una venta de los muebles y propiedades de la persona afectada por esta situación, a consecuencia de haber perdido su puesto de trabajo y no poder pagar con ello la renta.

Este Jueves Santo (17 de abril) tienen prevista la venta de diferentes muebles y objetos de decoración o electrodomésticos, algunos con gran valor sentimental para la, por ahora, propietaria, que para intentar saldar la deuda que tiene con el propietario de la que fue su casa ha tomado esta iniciativa, apoyada por amigos y vecinos del pueblo, que a través de grupos de WhatsApp y Facebook han hecho correr la idea con el fin de captar la atención de posibles interesados. Todo lo que posee se pone a exposición para recaudar el mayor importe económico posible.

Parte del mobiliario y objetos puestos a la venta en Costitx.

Las personas interesadas en poder adquirir estos bienes pueden concertar una cita con Sofía, una vecina que se ha hecho cargo de forma temporal del caso, a través del teléfono 636516518. Al encontrarse el mobiliario todavía apostado dentro de la vivienda de la que fue desahuciada, es necesario acudir al lugar para ver los objetos y muebles y pactar el precio y las condiciones de venta y traslado de los mismos.

Varias de las piezas que se ponen a la venta.

La difícil situación de esta mujer, que llevaba cinco años trabajando en Mallorca y perdió su puesto de trabajo, acumulando deudas en el alquiler que no pudo abonar, ni tan sólo iniciar el proceso legal para detener o pausar el desahucio, ha llevado a quienes la han tratado y conocido, al ver que no tiene no hogar ni medios para poder ni tan solo alimentarse, a poner en marcha esta venta con el fin de aligerar su complicada situación personal y económica.

Imagen de parte del mobiliario a la venta.

De la misma manera, se hace un llamamiento para recabar ayuda para una colonia felina que convivía con esta mujer, con el fin de obtener dinero o alimento para estos animales, que se han visto afectados indirectamente por la falta de recursos de su propietaria.