El Ajuntament de Lloseta pide máxima participación frente a las críticas al proceso para diseñar la reforma de la plaza España

El equipo de gobierno de Lloseta (MéS-PSOE-Ara sí) ha defendido la validez del proceso participativo que puso en marcha en febrero para diseñar las líneas maestras de la reforma de la Plaza España frente a las críticas del PP, que considera que no ofrece suficientes garantías de representar la voluntad de los llosetins, tras la polémica generada por el proyecto inicial y que fue descartado en su día.

«El proceso participativo fue propiciado por el surgimiento de voces preocupadas por el futuro de este espacio, que fueron escuchadas por el consistorio y, como resultado, abrimos un procedimiento serio, transparente y con todas las garantías que recogiera el sentir de todos los llosetins», señala el consistorio en un comunicado. Este proceso participativo está siendo ejecutado de manera externa por una empresa especializada, y sigue la secuencia habitual de una actividad de este tipo, que es: primero, la celebración de unos encuentros para generar sugerencias y proposiciones, seguida de una consulta pública en forma de encuesta basada en estas ideas, añade el equipo de gobierno.

El procedimiento fue explicado en una doble presentación en enero en el Ajuntament de Lloseta. «Ante la crítica al proceso realizada por la oposición a través de un diario local, afirmando que solo han participado 64 personas, el consistorio quiere aclarar que estos son los ciudadanos que han colaborado en una fase preliminar, es decir, los talleres abiertos a todos los llosetins, cuyo objetivo era identificar cuáles son los elementos más importantes que debían constar en el cuestionario para que este fuese lo más detallado teniendo en cuenta los tres puntos ineludibles marcados por la concesión de la subvención del Consell de Mallorca (unos 400.000 euros) que hace posible esta obra: el acondicionamiento a las necesidades del mercado semanal, espacios de sombra natural y aprovechamiento del agua. Claramente, no es posible que en estas reuniones participara toda la población del municipio», insiste el consistorio.

Durante los meses de febrero y marzo se han celebrado hasta siete talleres para dar cabida a todos aquellos vecinos que han pedido su asistencia, además de un taller destinado a los menores que integran el Consell de la Infància. «La participación de todos ha sido muy proactiva y ha permitido identificar les preguntas a incluir en el cuestionario dirigido a todos los vecinos y vecinas», añade.

El equipo de gobierno señala que «la consideración de la oposición, reduciendo a 64 las personas participantes, obvia la activación hace ya una semana de la fase de consulta a través de un cuestionario que se puede contestar en línea o en papel hasta el 27 de abril, y que invita a la participación a 5.677 personas, es decir, todos los residentes del municipio mayores de dieciséis años».

Para impulsar la participación en esta fase de consulta, se ha publicado una página web creada ad hoc para informar de la evolución del procedimiento, www.saplacadetodos.com, en la que los ciudadanos pueden rellenar la versión digital del formulario. Además, el cuestionario impreso está disponible en todos los equipamientos municipales (ajuntament, instalaciones deportivas, biblioteca, etc) para poder rellenarlo y depositarlo en las urnas habilitadas para este propósito. Paralelamente, el sábado se instaló una parada con los cuestionarios durante la celebración de la Fira del Llibre y se instalará de nuevo en diversos actos relevantes del municipio en el mes de abril: el mercado semanal en la plaza Mallorca, sábado 19 de 10 h a 13 h; la romería del Cocó, miércoles 23, toda la jornada; y el día de cierre de la consulta, domingo 27, en la calle Guillem Santandreu esquina con plaza de España, de 11 h a 14 h.

El contenido del cuestionario se ha dividido en cinco bloques: La tipología de reforma y el modelo de plaza, preguntando si se quiere hacer una rehabilitación de mínimos o una obra más amplia, qué elementos se quieren mantener « y no solo si se quiere rebajar la alzada de la plaza, punto al que no se tiene que reducir el debate», señalan. El segundo bloque hace referencia a la accesibilidad y conectividad, planteando opciones como escaleras, rampas o elementos mecánicos como ascensores. Otro apartado pregunta sobre los principales usos de la plaza, profundizando en qué infraestructuras son necesarias para los usos futuros de este espacio en el que se realizan todos los grandes acontecimientos del municipio. Otro apartado aborda los elementos comunes y estructurales, como el suelo, el arbolado, los espacios verdes, la iluminación, los espacios de sombra o la posibilidad de poner baños. Finalmente, el cuestionario pregunta sobre aspectos como la seguridad, el wifi y la sostenibilidad.

Respecto a los argumentos que la oposición esgrime sobre que esta consulta no refleja la voluntad mayoritaria de la población, especialmente en lo que tiene que ver con las 1.326 firmas que se recogieron en contra de rebajar la plaza al nivel de la calle Guillem Santandreu, el equipo de gobierno señala que «dejando aparte que estas firmas no eren del todo de llosetins, sí fueron el impulso que el Ajuntament de Lloseta necesitaba para iniciar este proceso participativo y dejar atrás la dualidad sobre rebajar la plaza o no para considerar otras posibilidades. «Es por esto que el consistorio pide dejar atrás estas firmas ya amortizadas y defiende el diálogo y la no confrontación para avanzar sobre el futuro de la plaza de España», señala el equipo de gobierno de Lloseta.

«Este no es un debate cualquiera: es un reflejo de cómo entendemos la democracia en nuestro pueblo, como una política que escuche, que sume y que construya desde el respeto», señala la alcaldesa de Lloseta, Angelina Pérez. Por su parte, el regidor de Participación, Javier González, pide «la cooperación de todos los vecinos rellenado el cuestionario porque este no es sólo un proceso técnico; es una oportunidad para demostrar que en Lloseta la política ser hace con mayúsculas, entre todos».